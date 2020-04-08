Фотограф Ирина Бублик сняла по Facetime лукбук новой коллекции дизайнера Анны Поляковой, победительницы конкурса «Новые имена в моде-2017».
Фотограф Ирина Бублик из Петербурга сняла лукбук по Facetime
Расстояние (спасибо самоизоляции!) теперь не помеха творчеству: пока фотограф находилась в Петербурге, дизайнер позировала ей в вещах своего бренда в Красноярске. В кадр попали рубашки с накладными карманами, несколько классических тренчей и длинное черное платье свободного кроя. Образы дополнили активные аксессуары – объемные серьги, массивные цепи и подвески.
Ирина Бублик
Фотограф
«Это интересный опыт – снимать лукбуки через веб-камеру еще не приходилось. В этом есть свои сложности: например, на модель ложится больше ответственности, она должна подготовить интерьер, сама установить телефон, одеться, двигаться медленнее, чем при обычной съемке, чтобы не было смазанных кадров. Этой историей мы хотим показать то, что карантин — не повод для плохого настроения, наоборот, ограничения – шанс для поиска новых возможностей».
Напомним, ранее лукбук по видеосвязи снял и петербургский магазин «8».
Фото: социальные сети / личные архивы героев
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