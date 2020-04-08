Фотограф Ирина Бублик из Петербурга сняла лукбук по Facetime

Фотограф

«Это интересный опыт – снимать лукбуки через веб-камеру еще не приходилось. В этом есть свои сложности: например, на модель ложится больше ответственности, она должна подготовить интерьер, сама установить телефон, одеться, двигаться медленнее, чем при обычной съемке, чтобы не было смазанных кадров. Этой историей мы хотим показать то, что карантин — не повод для плохого настроения, наоборот, ограничения – шанс для поиска новых возможностей».