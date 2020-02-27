Екатерина Кулиничева о том, как индустрия кино и музыки продает нам кеды и кроссовки

Кроссовки из «Назад в будущее-2» – история, когда кинематограф спровоцировал волну настоящих технологических разработок, которые продолжаются до сих пор. В Nike очень хотят придумать самозашнуровывающиеся кроссовки, но пока, насколько я понимаю, сделать так, как в фильме, не получается. Кроме того, пары обуви, которые появлялись на экране, часто перевыпускают «под этим соусом» к юбилею кинокартины. Иногда кроссовки и вовсе создают по мотивам фильма – они не мелькают на экране, но появляются к выходу премьеры (например, Puma к фильму «Веном» или Reebok к фильму «Хищник»).

Почему кино так хорошо продает? Открытый вопрос, на который я не могу дать точный ответ. Но мне кажется, это связано с тем, что потребителям нужен перед глазами образ. За 20-й век произошла «смена парадигмы» – уместный костюм сменил диктат личного вкуса. Мода стала способом поговорить с другими и способом поговорить с собой. Когда мы себя одеваем, мы «проговариваем», кем себя считаем – и это важный момент, который может быть продуктивным (а не деструктивным) ключом к отношениям с одеждой.

Но человек никогда создает образ с нуля. Как правило, все мы пользуемся «готовыми кубиками», собирая себя, как конструктор «Лего». Здесь и кроется ответ на вопрос, почему кино отлично продает: нам кажется, если вещь выбрали для фильма и в ней снимается известная актриса, значит, это классная вещь.