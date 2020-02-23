Бельгийский дизайнер Раф Симонс стал со-креативным директором итальянского бренда Prada. Об этом Симонс заявил на пресс-конференции в Милане. Он будет работать вместе с Миуччией Прадой с равными обязанностями по творческому принятию решений. Назначение вступит в силу 2 апреля 2020 года. Известно, что первое совместное шоу весна-лето 2021 состоится в Милане в сентябре.
Дизайнер Раф Симонс стал со-креативным директором Prada
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Фото: Shutterstock
Как рассказал Раф Симонс, он интересовался этим брендом всю свою жизнь. «Честно говоря, мистер Бертелли подошел ко мне сразу после того, как я ушел от Кельвина Кляйна. У нас с Миуччией состоялся разговор о творчестве в современной системе моды. И это привело меня к открытому диалогу со многими дизайнерами, а не только с миссис Прада. Мы должны заново взглянуть на то, как творчество может развиваться в сегодняшней системе моды», – отметил он.
Добавим, что после того, как Симонс оставил пост креативного директора Calvin Klein и уехал из Нью-Йорка в конце 2018 года, он сконцетрировался на своей линии мужской одежды. Однако в последние месяцы появились слухи о его возможном присоединении к Prada, которые подтвердились сейчас.
В январе также предполагали, что Раф Симонс может стать новым креативным директором Miu Miu. По сообщениям источников WWD, дизайнер искал жилье в Милане, куда недавно переехал из Парижа офис итальянского бренда. Колумнист The Wall Street Journal Джейкоб Галлагер написал в твиттере, что Симонс переходит в Prada, но через некоторое время пост был удален. Prada Group на тот момент никак не прокомментировали ситуацию.
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