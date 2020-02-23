Дизайнер Раф Симонс стал со-креативным директором Prada

Добавим, что после того, как Симонс оставил пост креативного директора Calvin Klein и уехал из Нью-Йорка в конце 2018 года, он сконцетрировался на своей линии мужской одежды. Однако в последние месяцы появились слухи о его возможном присоединении к Prada, которые подтвердились сейчас.



В январе также предполагали, что Раф Симонс может стать новым креативным директором Miu Miu. По сообщениям источников WWD, дизайнер искал жилье в Милане, куда недавно переехал из Парижа офис итальянского бренда. Колумнист The Wall Street Journal Джейкоб Галлагер написал в твиттере, что Симонс переходит в Prada, но через некоторое время пост был удален. Prada Group на тот момент никак не прокомментировали ситуацию.