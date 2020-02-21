Дизайнер Михаил Котин снял сотрудниц петербургского «Кризисного центра для женщин» в лукбуке своего бренда

Петербургский бренд Michael Kotin Tricot создает одежду для женщин разной комплекции и конституции. Дизайнеру, по его словам, «близка идея мира без насилия», а стандарты красоты – еще одна форма тирании.

Фото: Miliy Ollie

Визаж: Саша Волкова, @sad_ali3n, @faeshionleft

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