Дизайнер Михаил Котин снял психологов и юристов петербургского «Кризисного центра для женщин» в лукбуке своего бренда Michael Kotin Tricot. В качестве фотографа выступила бодипозитивная активистка и блогерка Miliy Ollie. Отказавшись от ретуши, она создала лаконичные кадры с простой композицией и передала естественную красоту каждой модели.
Дизайнер Михаил Котин снял сотрудниц петербургского «Кризисного центра для женщин» в лукбуке своего бренда
Для некоммерческой организации, оказывающей помощь женщинам, пострадавшим от различных видов насилия, это первый опыт участия в социально-художественном проекте. Елена Болюбах, руководительница кризисного центра, рассказала, что «часто лицами организации выступают один-два человека, а работа остальных не видна». И это неправильно: важно показать женщинам, что по телефону им отвечает не абстрактный механический голос, а живой человек, готовый помочь.
Петербургский бренд Michael Kotin Tricot создает одежду для женщин разной комплекции и конституции. Дизайнеру, по его словам, «близка идея мира без насилия», а стандарты красоты – еще одна форма тирании.
Фото: Miliy Ollie
Визаж: Саша Волкова, @sad_ali3n, @faeshionleft
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