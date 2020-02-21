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Дизайнер Михаил Котин снял сотрудниц петербургского «Кризисного центра для женщин» в лукбуке своего бренда

Дизайнер Михаил Котин снял психологов и юристов петербургского «Кризисного центра для женщин» в лукбуке своего бренда Michael Kotin Tricot. В качестве фотографа выступила бодипозитивная активистка и блогерка Miliy Ollie. Отказавшись от ретуши, она создала лаконичные кадры с простой композицией и передала естественную красоту каждой модели.

Для некоммерческой организации, оказывающей помощь женщинам, пострадавшим от различных видов насилия, это первый опыт участия в социально-художественном проекте. Елена Болюбах, руководительница кризисного центра, рассказала, что «часто лицами организации выступают один-два человека, а работа остальных не видна». И это неправильно: важно показать женщинам, что по телефону им отвечает не абстрактный механический голос, а живой человек, готовый помочь.

Петербургский бренд Michael Kotin Tricot создает одежду для женщин разной комплекции и конституции. Дизайнеру, по его словам, «близка идея мира без насилия», а стандарты красоты – еще одна форма тирании.

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Фото: Miliy Ollie

Визаж: Саша Волкова@sad_ali3n, @faeshionleft

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Наташа Лыбина,
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