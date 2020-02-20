В Петербурге пройдет лекция Ольги Хорошиловой «Жан-Поль Готье и секс»

Речь пойдет о культуре яппи и либеральной эпохе Франсуа Миттерана, пип-шоу и порно-шике, матросах и плюшевых мишках – одним словом, обо всем, что повлияло на стиль и творчество Жан-Поля Готье. Субботняя лекция – часть курса «Великие модельеры и ...», в рамках которого запланировано еще несколько мероприятий. Например, «Карл Лагерфельд и Karl Lagerfeld» (29 февраля), «Мартин Маржела и концептуализм» (7 марта) и «Великие модельеры и современное искусство» (14 марта).

Напомним, Ольга Хорошилова – автор обширной иллюстрированной монографии «Костюм и мода Российской империи» и книги «Мода и гении», отрывок из которой мы публиковали здесь.

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.