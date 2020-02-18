18+

Художница из Петербурга Полина Осипова сделала Instagram-маску для Gucci

Художница и вышивальщица из Петербурга Полина Осипова сделала Instagram-маску для Gucci, основой которой стала работа девушки «Кокошник с масками». Об этом она рассказала в своем аккаунте.

Модель из Петербурга Лиза Романова снялась в новом лукбуке Gucci

Осипова поблагодарила бренд за поддержку молодых художников и добавила, что данный проект для нее очень важен. Напомним, ранее девушка принимала участие в съемке в поддержку победителей премии «Новые имена в моде-2019» (проголосовать за участников этого года можно здесь), а также рассказывала «Собака.ru», что «мечтает работать с металлами и уйти в это ремесло с головой»

Петербургская модель Лиза Романова снялась в новом кампейне Gucci – снова!

Фото: социальные сети

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

 
 
Наташа Лыбина,
Комментарии

Наши проекты