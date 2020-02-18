Художница и вышивальщица из Петербурга Полина Осипова сделала Instagram-маску для Gucci, основой которой стала работа девушки «Кокошник с масками». Об этом она рассказала в своем аккаунте.
Художница из Петербурга Полина Осипова сделала Instagram-маску для Gucci
Осипова поблагодарила бренд за поддержку молодых художников и добавила, что данный проект для нее очень важен. Напомним, ранее девушка принимала участие в съемке в поддержку победителей премии «Новые имена в моде-2019» (проголосовать за участников этого года можно здесь), а также рассказывала «Собака.ru», что «мечтает работать с металлами и уйти в это ремесло с головой».
Фото: социальные сети
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