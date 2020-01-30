На Netflix стартовало реалити-шоу, в котором 19 дизайнеров со всего мира будут бороться за 250 000 долларов

Двое суток работы уложились в 50 минут, и на подиум вышли модели в прозрачных платьях из проволоки и кожи, в трио из юбки, брюк и топа (оно не всегда смотрелось удачно), нарядах по мотивам «Матрицы» и – но это не точно! – «Игры престолов». Всего в реалити-шоу 10 серий – они уже сейчас доступны на Netflix.