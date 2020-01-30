Netflix запустил реалити-шоу Next In Fashion, в рамках которого 19 дизайнеров со всего мира будут бороться за главный приз – 250 000 долларов на развитие собственного бренда. Ведущими «нового Project Runway» стали Алекса Чанг и Тэн Франс.
На Netflix стартовало реалити-шоу, в котором 19 дизайнеров со всего мира будут бороться за 250 000 долларов
В первой серии дизайнеров разбивают на пары и предлагают за 48 часов сшить платье для красной дорожки. По итогам показа жюри, в состав которого вошли директор фэшн-направления в Instagram Ева Чен, стилист Элизабет Стюарт и дизайнер Моник Люлье, выбирает лучший и худший наряд. Участники, создавшие последний, выбывают из игры.
Двое суток работы уложились в 50 минут, и на подиум вышли модели в прозрачных платьях из проволоки и кожи, в трио из юбки, брюк и топа (оно не всегда смотрелось удачно), нарядах по мотивам «Матрицы» и – но это не точно! – «Игры престолов». Всего в реалити-шоу 10 серий – они уже сейчас доступны на Netflix.
Фото: социальные сети
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