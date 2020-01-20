Balenciaga будет снова создавать кутюрные коллекции – впервые с 1968 года, когда Кристобаль Баленсиага закрыл ателье. Дебютный показ пройдет уже в этом июле во время Недели высокой моды в Париже.
Balenciaga будет выпускать кутюрные коллекции – впервые с 1968 года!
Креативный директор марки Демна Гвасалия рассказал американскому Vogue, что «haute couture – основа модного Дома, и его задача как творца – вернуть это направление работы». Созданием кутюрных коллекций бренда займется специальная команда, а ателье будет похоже на салон Balenciaga на авеню Георга V, 10.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.