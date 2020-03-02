Хорошие джинсы могут служить до сорока лет, а экологический след новой пары колоссален – три килограмма токсичных химикатов, тринадцать квадратных метров земли для выращивания хлопка и семь тысяч литров чистой воды. К тому же хлопок обычно обрабатывают пестицидами и гербицидами, из-за чего по всему миру на полях умирают фермеры и сокращается биоразнообразие. Решить (или хотя бы минимизировать проблему) можно, используя те материалы, которые уже были созданы, не стимулируя производство новых.

Хорошие джинсы могут служить до сорока лет, а экологический след новой пары колоссален – три килограмма токсичных химикатов, тринадцать квадратных метров земли для выращивания хлопка и семь тысяч литров чистой воды.

Получая деним, мы его стираем и отдаем ребятам с инвалидностью на распорку – мы научили работать с тканью несколько семей, в которых есть люди с ограниченными возможностями. Хочется, чтобы наш проект был не только экологичным, но и социальным. После мы дезинфицируем ткань и шьем из нее новые сумки, рюкзаки, фартуки, а в будущем планируем делать еще и одежду. В качестве подкладки используем остатки рулонов ткани – если их не забрать, они придут в негодность (и их выбросят!), а металлические молнии, ремни и пуговицы всегда используем повторно.