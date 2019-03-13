Louis Vuitton выпустили первую линейку унисекс-парфюмов
Louis Vuitton запустили линейку парфюмов, которые подходят и мужчинам, и женщинам: в серию Les Colognes вошли ароматы Sun Song (цветы апельсина, цитрона и мускуса), Cactus Garden (смесь мяты, бергамота и лемонграсса) и Afternoon Swim (ноты апельсина, бергамота и мандарина). Их автором выступил Жак Кавалье-Бельтруд, известный работой над культовым Giorgio Armani Acqua di Gio.
Каждый аромат посвящен атмосфере Калифорнии и продолжает трэвел-тему некоторых коллекций Louis Vuitton. Это подчеркивают фирменные футляры линейки, придуманные калифорнийским художником Алексом Израэлем.
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