Louis Vuitton выпустили первую линейку унисекс-парфюмов

Louis Vuitton запустили линейку парфюмов, которые подходят и мужчинам, и женщинам: в серию Les Colognes вошли ароматы Sun Song (цветы апельсина, цитрона и мускуса), Cactus Garden (смесь мяты, бергамота и лемонграсса) и Afternoon Swim (ноты апельсина, бергамота и мандарина). Их автором выступил Жак Кавалье-Бельтруд, известный работой над культовым Giorgio Armani Acqua di Gio.