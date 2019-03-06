Парфюмер из Петербурга сделал ароматы для бренда Love Republic — их лицом стала Алессандро Амбросио

Бренд женской одежды Love Republic, в этом году отмечающий свое десятилетие, представил первую коллекцию ароматов Love. Их разработала команда петербургского парфюмера Яна Фролова, известного авторскими релизами «Mandarine», «Russian Forest», «Spes» и «Vierge Rubis».

В линейку, над которой команда работала с лета прошлого года, вошли три аромата: White Edition (белая роза, малиновый ликер, сандал и мускус), Black Edition (жасмин, тубероза, ваниль, карамель, пачуля и таифская роза) и Gold Edition (мандарин, манго, мускус и цветки апельсина). Их лицом стала «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио, снявшаяся в новой короткометражке Love Republic. Купить ароматы можно в магазинах бренда, а также на сайте: туалетная вода стоит 3599 рублей, а парфюмерная — 3999 рублей.