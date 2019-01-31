«Натуральная косметика небезопасна»: 4 факта, которые изменят ваше представление об уходе и макияже навсегда

В издательстве «Альпина Паблишер» выходит книга авторов лучших Telegram-каналов о красоте Маши Ворслав и Адэль Мифтаховой «Нормально о косметике». В ней девушки помогают разобраться в уходовых и декоративных средствах, а также найти полезную, комфортную и недорогую косметику для каждого. «Собака.ru» публикует отрывок из этой книги — о том, почему натуральные ингредиенты уступают синтетическим, в каких случаях дешевая косметика лучше дорогой, и как мужчинам ухаживать не только за бородой, но и за лицом и телом.

О натуральной косметике Спойлер: натуральная косметика многим кажется более безопасной, эффективной и «чистой», но на деле это не так. Натуральные ингредиенты более сложные по составу, чем синтетические, а значит, предсказать их поведение на коже труднее. Само понятие «натуральная косметика» довольно расплывчатое, потому что на сегодня нет четких правил, по которым можно относить тот или иной ингредиент к натуральным или синтетическим. Ни те, ни другие не добавляют в кремы прямо «с грядки». Они проходят через огромное количество этапов обработки. Кстати, мы намеренно используем слово «синтетический», а не «химический». Любые компоненты еды и косметики состоят из химических элементов, да и весь окружающий нас мир, как и мы сами, — химия. Двое ученых-химиков однажды даже написали статью под названием «Исчерпывающий обзор продуктов, не содержащих химии», где заключили, что обозревать им нечего, потому что таких продуктов просто не существует.

Синтетические ингредиенты более чистые и простые, чем натуральные. Их поведение проще предсказать

В косметике натуральность часто подается как крайне положительное свойство, и в это легко поверить. В общественном сознании до сих пор бытует мнение, что раньше было лучше, потому что было чище. Что наши бабушки не пользовались никакой косметикой, а находили применение тому, что росло рядом. И поэтому наносить на кожу кремы с пугающе-непонятным списком ингредиентов как минимум излишне, а как максимум — вредно. Но на деле это серьезное заблуждение. Тысячу лет назад не было ничего синтетического, все было чистое и природное, но люди почему-то редко доживали до преклонного возраста. Как бы обидно это ни звучало, наши бабушки выглядели в свои 50 лет гораздо старше, чем будете выглядеть вы через пару десятков лет. Потому что многое из доступного нам не было доступно им. Взять хотя бы солнцезащитный крем.

На сегодня ни одно исследование не доказало, что натуральные ингредиенты безопаснее или эффективнее, чем синтетические. Зато совершенно точно известно, что вред или польза чего-либо определяется не происхождением, а концентрацией. Это, кстати, главный принцип токсикологии, который сформулировал Парацельс в XVI веке. Простой пример: от бокала вина, вы скорее всего, слегка захмелеете или не почувствуете ничего, а вот от пяти эффект будет совсем другой. С косметикой то же самое. Синтетические парабены в большом количестве могут вызывать проблемы (хотя и это толком не доказано), но в косметике их настолько мало, что они на организм не влияют совсем. Натуральные эфирные масла могут обеззараживать и помогать при акне, но, если наносить их в чистом виде на кожу, можно получить химический ожог.

Кстати, когда дело доходит до лечения акне, розацеа, пигментации или борьбы с возрастными изменениями, синтетические ингредиенты показывают куда более высокую эффективность, чем натуральные — ровно по той причине, о которой говорил Парацельс. Сложно сказать, какова концентрация активных веществ в том или ином фрукте, но, как правило, она довольно низкая. В помидорах и клубнике содержатся осветляющие кожу компоненты, но их настолько мало, что никакого результата они не дадут. Синтетические ингредиенты (вопреки тому, что подсказывает логика) гораздо более чистые и простые, чем натуральные. Их формула и строение понятны, и поэтому проще предсказать, как они поведут себя, если смешать их с другими компонентами косметики. Это уменьшает вероятность того, что они окислятся, разрушатся, вызовут раздражение или еще какую-нибудь странную реакцию на коже. К тому же точно известно, что, например, салициловая кислота наиболее эффективна в концентрации 2%, и для того, чтобы сделать работающее средство, проще добавить эти 2% в чистом виде, а не в виде экстракта коры ивы (в котором она содержится, но непонятно, в каком объеме).

Разумеется, среди натуральной косметики есть масса достойных и работающих средств, но причина этого не в их происхождении, а в грамотно продуманной формуле. Не будем отрицать, что натуральная косметика часто интереснее и приятнее, хотя бы из-за запахов. Поэтому мы, конечно, не призываем отказаться от нее совсем. Но из-за непредсказуемости натуральных ингредиентов их не рекомендуется использовать на чувствительной коже. В остальных случаях все зависит от того, какие цели вы преследуете, покупая тот или иной крем. С простыми очищением, увлажнением и отшелушиванием натуральные ингредиенты, как правило, справляются хорошо. А вот с активным уходом — уже нет.

О дешевой и дорогой косметике Спойлер: цена косметики не всегда влияет на ее качество и на то, подойдет она вам или нет. Некоторые типы средств хороши даже за очень скромные деньги, а на другие придется потратить больше. Ценовых категорий косметики сейчас много, и возникает логичный вопрос: сколько денег стоит тратить? Кто-то считает, что дешевая косметика не может быть эффективной, кто-то — что цена во многом определяется упаковкой и затратами на рекламу, а все средства на самом деле одинаковы. Правда, как обычно, посередине. Цена косметики складывается из многих факторов: стоимость ингредиентов, стоимость работы технолога (человека, который составляет формулу), стоимость упаковки, расходы на логистику, сертификацию, тестирование, рекламу и так далее. При этом чем больше тираж косметики, тем она, как правило, дешевле.

Иногда эффективность действительно зависит от цены. Всю косметику можно условно поделить на две категории: базовая и активная. Базовая — это средства для очищения и увлажнения. А активная — это, например, кислоты и сыворотки с активными ингредиентами. У базовой косметики может быть очень простая, но при этом работающая формула, которая состоит из совсем недорогих ингредиентов. Дорогие бренды, конечно, часто добавляют в них полезные экстракты или заживляющие ингредиенты, делают текстуру более приятной, но для базовой косметики эти штуки необязательны.

Если перед вами стоит вопрос, на чем сэкономить, то смело выбирайте средства для очищения и увлажнения

Другое дело — косметика активная. Многие ингредиенты в ее составе (это и витамин С, и ретиноиды, и кислоты, и некоторые солнцезащитные фильтры) довольно капризны и работают только в определенных условиях. Одни распадаются в воде и воздухе, другие слишком активны и вступают в реакции с другими компонентами косметики, третьи работают только при обозначенном уровне кислотности (значении pH), а четвертым требуется специальная упаковка. Не говоря уже о том, что стоят они, как правило, дороже базовых ингредиентов вроде глицерина. Из-за этого сделать эффективное средство с ними сложнее и дороже, потому что приходится задействовать специальные технологии, чтобы эти ингредиенты были стабильными, работали на коже и чтобы созданной из них косметикой было приятно пользоваться. Недорогие средства с чувствительными активными ингредиентами часто бесполезны и не дают нужного результата. Разумеется, и здесь бывают исключения.

Итог такой: если перед вами стоит вопрос, на чем сэкономить, то смело выбирайте средства для очищения и увлажнения. Хороших мягких «умывалок» и увлажняющих кремов среди дешевой косметики полно. Недорогих отшелушивающих и солнцезащитных средств сейчас тоже становится все больше. А вот активные сыворотки лучше выбирать подороже — из аптечных, люксовых и профессиональных средств. Впрочем, канадский бренд The Ordinary пару лет назад изменил правила игры и начал выпускать недорогие сыворотки с работающими составами за относительно небольшие деньги (правда, не всегда с приятными текстурами и изящными формулами). А следом подтянулись и другие бренды.

О мужской косметике Спойлер: мужской коже нужен точно такой же уход, как и женской, а мужская косметика от женской отличается только упаковкой и запахами. Брендов мужской косметики становится все больше, и они уже давно вышли за пределы наборов из геля для бритья и дезодоранта. Большинство людей понимают, что мужчинам ухаживать за собой вовсе не зазорно, даже если с кожей и волосами нет проблем. Мужская кожа немного отличается от женской: она более грубая, толстая и жирная. Причина в том, что у мужчин (что логично) больше мужских гормонов андрогенов. Из-за них же кожа более склонна к акне, но при этом в ней больше коллагена и она медленнее стареет. Ну а главное отличие мужчин в том, что у большинства из них есть борода. При этом мужская косметика эти различия обычно не учитывает. Вся разница сводится только к упаковке и запахам. Еще довольно часто мужская косметика бывает слишком агрессивной — сильно очищает и отшелушивает, от чего кожа становится обезвоженной и раздраженной

Уход за мужской кожей должен быть таким же, как и за женской

На деле уход за мужской кожей должен быть таким же, как и за женской. Различия есть, но они не настолько сильны, чтобы это влияло на выбор косметики. Базовый набор все так же состоит из очищения, увлажнения и защиты от солнца, а активный подбирается в зависимости от проблем, которые хочется решить. Выбирать можно из любых брендов, которые нравятся и устраивают по цене. Если нужного вы не нашли, а упаковка и запах для вас имеют значение, то стоит обратиться к аптечным брендам — их делают без привязки к гендеру и полу.

Бритье — довольно травматичная процедура, и если вы занимаетесь этим регулярно, то, скорее всего, ваша кожа в какой-то степени раздражена. Поэтому для ухода за ней нужно выбирать кремы и сыворотки, содержащие заживляющие компоненты. На таких обычно написано «replenishing», «soothing», «barrier repair», «cica-». А если вам нравится заглядывать в составы, то нужно искать в них ниацинамид, церамиды, азулен, пантенол, цинк и аллантоин. Заживляющих компонентов, конечно, очень много, но эти встречаются чаще всего.

О декоративной косметике Спойлер: мнение о том, что декоративная косметика портит кожу, уже давно устарело, но еще существует. На деле декоративная косметика не только не вредит, но иногда может даже выполнять уходовые функции. Еще в начале 2000-х гг. декоративная косметика была очень далека от совершенства. Например, тональные средства были очень заметными (оттенков делали слишком мало), да еще и могли портить кожу — вызывать прыщи и раздражение. С тех пор среди старшего поколения, а иногда и молодых людей бытует мнение, что декоративная косметика коже вредит — что от туши выпадают ресницы, от тонального крема появляются морщины и воспаления, а от помады губы теряют собственный пигмент.

Говорим сразу: это не так. Декоративная косметика сильно усовершенствовалась за последние пару десятков лет. Сейчас она, независимо от стоимости, хуже кожу не делает. Даже наоборот: в декоративные средства добавляют много ухаживающих компонентов. Тональные кремы для проблемной кожи содержат салициловую кислоту и цинк и помогают заживлять воспаления. Во многих из них даже есть серьезная защита от солнца, не говоря уже о том, что они по умолчанию оберегают кожу от городской пыли и грязи. В туши добавляют кондиционирующие компоненты — экстракты и масла. История про помаду и вовсе никогда не была правдой: пигмент губ может тускнеть с возрастом, но помада на это не влияет. Конечно, ждать от декоративной косметики серьезного ухода не стоит, ведь создается она с другой целью, но и страшиться ее тоже не нужно — коже она не навредит, потому что у всех средств сейчас гораздо более продуманные формулы, чем раньше.

Если вы хотите пользоваться декоративной косметикой, но боитесь, что она плохо повлияет на кожу, расслабьтесь!

Бывает, что от декоративной косметики появляются раздражения, но точно так же они могут возникнуть и от уходовой косметики. Это значит лишь то, что конкретное средство вам не подходит. Поэтому, если вы хотите пользоваться декоративной косметикой, но боитесь, что она плохо повлияет на кожу, расслабьтесь. Главное — тщательно умываться вечером и использовать хотя бы базовый уход. Не стоит покупать поддельную декоративную косметику и косметику сомнительного происхождения, потому что она как раз может навредить. Сложно сказать, из чего она состоит и в каких условиях была произведена. Обычно такая косметика маскируется под известные дорогие бренды, продается через Instagram или большие азиатские площадки вроде AliExpress и стоит совсем дешево. Если перед вами стоит вопрос цены, то лучше покупать недорогую косметику от известных брендов масс-маркета или в проверенных сетях.