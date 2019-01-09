Chanel выпустили новый кампейн ароматов Chance — в нем танцуют 80 моделей!

Chanel показали новый видео-кампейн ароматов Chance, который снял французский фотограф, графический дизайнер и бывший партнер Грейс Джонс Жан-Поль Гуд. По его задумке 80 моделей проходят кастинг для музыкального видео — и танцуют со стульями на голове и в разноцветных балетных пачках. В процессе кастинга из десятков девушек выбирают четверых — они и становятся главными героинями ролика, а заодно и амбассадорами новых парфюмов Chanel Chance.