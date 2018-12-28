20 главных ароматов 2018-го, которые станут идеальным подарком на Новый год

Всевидящее око, голова со змеями и пылающий гренадин — бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина вспомнила самые громкие парфюмерные запуски года и советует купить их себе или в подарок.

Eros Flame, Versace Заявить этой Медузе «мы друзья» не удастся. Любому Персею, который рискнет выбрать новую парфюмерную воду, предстоит с ней огненный баттл. Слишком она противоречива: от острой перчинки бросает в розовую нежность, а потом снова засыпает перцем и припечатывает кедром и дубом. Парфюмер Оливье Пешо знает толк в античных драмах!

World Intense, Kenzo У линейки Kenzo World открылся третий глаз — на «интенсивном» фланкере он темно-синий и обещает пионовый дурман с черной сливой и густой ванилью. Хваткий (но с длинными ресницами!) взгляд нового флакона дает понять, что за этим оком Ра скрывается дружественная ему богиня Сехмет — совершенно дикая, но способная залечить любые раны.

Boss Bottled, Hugo Boss Четыре года назад у эпохальной туалетной воды Hugo Boss появился новый лозунг Man of Today. Следуя ему, герои кампейнов прекратили томно позировать в рекламных роликах: камера просто следила за их будничными делами. И среди этих дел обязательно находилось хотя бы одно доброе. Такое же, как акция с юбилейным флаконом в особенной коробке, который можно найти в «Л’Этуаль», — до окончания январских каникул часть средств от его продажи пойдет в Благотворительный фонд Константина Хабенского.

Holiday Collection, Salvatore Ferragamo Флаконы Amo Ferragamo (смородиновый кампари с ревенем) и Uomo Salvatore Ferragamo (подперченный тирамису) переодел креативный директор женских коллекций одежды бренда Пол Эндрю. Похоже, что он подготовил их к вечеринкам формата creative black-tie: строгое черное стекло плюс золотые шипы.

Belle Bête, Liquides Imaginaires Тираж аромата, выпущенного в сентябре 2016 года лимитированной партией всего в сотню флаконов, наконец «допечатан» и приедет в город к январю. Парфюмерная вода из трилогии «Кожаных вод» носит каламбурное имя «Красавец-чудовище» и передает запах могучего вервольфа животными нотами циветты, касториума, мускуса и замши. А его по-человечески ранимая душа мелькает за нарезкой ревеня, мускатного шалфея и кофе.

White Hinoki, Amouroud Отсырелая под снегом кора, стылый воздух, немного романтичного тлена — так парфюмер Анжелик Надау видит сезон зимних праздников. Главным героем аромата стало японское дерево хиноки, ведь от него действительно немного пахнет мандаринами. А с имбирем, корицей, бурбоном и табаком — еще лучше!

Eden Palace, Herve Gambs Основатель марки и главный парфюмер Эрве Гамбс нарисовал эссенциями и маслами сказочный морозный узор на окне (или на запотевшем бокале джина): от дымного, смолистого и холодного аккорда ягод можжевельника лучами расходятся стебли ветивера и имбирная стружка.

Santal de Kandy, Boucheron Срез сандалового дерева из древнего города Канди на Шри-Ланке похож на прожилки агата, чем особенно мил ювелирному дому. Годичные кольца сантала парфюмер Натали Лорсон выложила лепестками фиалки и жасмина, а потом залила смолой стиракса.

Rose Rouge, Van Cleef & Arpels Галантный дебютант в Collection Extraordinaire носит в петлице розу, а в руках — десерт с черной смородиной, малиной, какао и ванилью. Такой нарасхват в любой компании — и в мужской, и в женской.

In the Wood for Love, Roos & Roos Капли теплого дождя стекают по яблокам «Гренни Смит», затем по коре кедровых деревьев, падают на листья фиалки и наконец пропитывают землю, влажный аромат которой передают пачули, корни ветивера и бензоин.

Ambar del Sur, Carner Barcelona В декабре самое время для минутки гедонизма. Парфюмерная вода с ванилью, бобами тонка и серой амброй воспроизводит аромат масел, которыми слуги поливали волосы андалузских королей.

Chanel No 5, Chanel Парфюмер Эрнест Бо, сочиняя аромат в 1921 году, и правда вспоминал небо Архангельской губернии. Там он проходил военную службу и вдыхал звенящий заполярный воздух, который потом перевел в альдегиды и сделал подложкой великих духов. Сегодня в красном вышли слегка переформулированные династией Польжей версии первоначальной композиции: парфюмерная вода 1986 года от Жака-отца и No 5 L’Eau образца 2016-го от Оливье-сына. Обе — в стомиллилитровых флаконах из окрашенного стекла.

Re Nero, Moresque Аромат издан в честь философа Дени Дидро, горячей головы эпохи Просвещения. И просится в пару к величественной мускусной Rosa Ekaterina из той же арт-коллекции бренда. Встреча выдающихся флаконов, которые итальянские стеклодувы фольгировали и окрасили вручную, отзеркалит реальное событие — визит Дидро ко двору Екатерины II в 1773 году. Философ и императрица пять месяцев подряд устраивали ежедневные версусы на политические темы, но расстались друзьями.

Back to Paris, Eisenberg Paris Аромат из коллекции L’Art du Parfum этой зимой слегка перегруппировался, но, к счастью, оставил главное — ревень с фиалкой и картину бразильца Хуареса Мачадо на коробке, которую тот написал маслом специально для друга — основателя бренда Жозе Айзенберга.

Eastern Treasures, Carolina Herrera Каролина Эррера продолжает свой поход на восток. Год назад ароматом Gold Incense решительная сеньора открыла коллекцию Eastern Treasures. Теперь в ней сразу два пополнения в жанре «вольный перевод с арабского». Мускусно-кожаный аромат Platinum Leather взяла на себя ученица Мишеля Альмерака парфюмер Амандин Клер-Мари, а переехавшая в ОАЭ француженка Филиппина Куртье приправила кумарином и бобами тонка жареный кофе.

Creme de Cuir, bdk parfums Аромат разлинован тремя аккордами, и это не минус, а графика в духе Марка Ротко. Сначала цитрусовый штрих, потом широкий отрез молочно-сандаловой замши и клякса расплывшегося в березовой смоле мускуса. Срочно в музей!

Para_íso, Nomenclature Синтетические ноты являются торжеством разума над природой, не устает доказывать нью йоркская марка. В новом аромате запах райских кущ сконденсировала компания Firmenich: их молекула Quincester изображает кислинку айвы так же достоверно, как рисунок на упаковке — райскую птичку.

Nudiflorum, Nasomatto То, что кажется непристойностью на латыни (от парфюмера Алессандро Гуалтьери можно ожидать разных вывертов!), на самом деле сокращение от ботанического Жасмин нудифлорум. Морозостойкий жасмин и правда цветет в сердце аромата. Но предчувствие не обмануло: делает он это прямо на бесстыдно голой коже.

Joy, Dior Через почти двадцать лет с последнего крупного запуска женского аромата (окольцованного золотыми нитками J’Adore) главный парфюмер Dior Франсуа Демаши выводит в свет дебютантку Joy. Дать ей характеристику сложно: Демаши постарался, чтобы все ноты слились в общее марево, как картина пуантилиста. Но, если очень прищуриться, можно различить крепенькие цитрусы и подхваченный альдегидами розово-жасминовый букет.

White Moss & Snowdrop, Jo Malone Не знали, что в Соединенном королевстве читают «Двенадцать месяцев»! Формула выпущенного к Рождеству одеколона построчно пересказывает сказочный сюжет: вот братец Январь стучит заиндевевшим посохом, братец Апрель спешно извлекает подснежники из-под дубового мха, а потом все вместе укрывают содеянное одеялом из амбры.