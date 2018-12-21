Dior выпустили бальзам и блеск, которые визуально увеличивают губы
Dior пополнили бьюти-коллекцию Backtage, которой директор по макияжу французского бренда Питер Филипс работает на модных показах, блеском для губ Lip Maximizer и бальзамом Lip Glow To The Max. Первый оснащен гиалуроновой кислотой, которая не только визуально делает губы более объемными, но и увлажняет их на 24 часа. А второй снабжен технологией пробуждения цвета, которая позволяет бальзаму подстраиваться под естественный оттенок кожи губ, чтобы добиться уникального цвета.
«Используйте сначала Lip Glow To The Max, поверх него нанесите подходящий по оттенку Lip Maximizer, чтобы получить не только потрясающий результат макияжа, но и воспользоваться преимуществами комбинированного ухода и визуального увеличения объема губ», — раскрывает секреты бэкстейджа Питер Филипс. Выбирать он предлагает среди оттенков Raspberry, Berry, Coral, Rosewood, Holo Purple, Holo Pink и Pink — любимого цвета Беллы Хадид, которая является амбассадором бьюти-линейки.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.