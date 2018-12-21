Dior выпустили бальзам и блеск, которые визуально увеличивают губы

Dior пополнили бьюти-коллекцию Backtage, которой директор по макияжу французского бренда Питер Филипс работает на модных показах, блеском для губ Lip Maximizer и бальзамом Lip Glow To The Max. Первый оснащен гиалуроновой кислотой, которая не только визуально делает губы более объемными, но и увлажняет их на 24 часа. А второй снабжен технологией пробуждения цвета, которая позволяет бальзаму подстраиваться под естественный оттенок кожи губ, чтобы добиться уникального цвета.