Maison Margiela выпустили аромат Mutiny — это первый парфюм от дизайнера Джона Гальяно
Maison Margiela выпустили аромат Mutiny, впервые представленный на Неделе моды в Париже. Это первая композиция, разработанная брендом с его арт-директором Джоном Гальяно при участии гениального парфюмера Доминика Ропьона. Ему удалось разложить туберозу — один из самых сложных элементов в парфюмерии — на отдельные ноты, а потом воссоздать новый аромат с тремя свойствами цветка. Сердце туберозы, впервые использующееся само по себе, обладает лактонными оттенками и некоторыми характеристиками сочного кокоса. Абсолют туберозы, с нотами жасмина и апельсинового цвета, раскрывает суть аромата. А средние ноты туберозы подчеркивают основу аромата — солнечными и сливочными оттенками. Все это замешано с шафраном, сандаловым деревом и стручками ванили и запечатано в деконструированный флакон с позолоченной крышкой.
Название парфюма переводится как «бунт», поэтому Джон Гальяно назначил амбассадорами настоящих бунтарок. Это певица Принцесс Нокиа, модель Молли Бэйр, актриса Саша Лэйн, модель Ханна Габи Одиль и дочь Уилла Смита, певица Уиллоу Смит, снятые в кампейне фотографом Крейгом МакДином. «Каждый ищет смысл. Для меня смысл в том, чтобы создавать, — рассказывает Уиллоу. — Думаю, наше поколение более упрямое. Мы готовы терпеть боль ради того, чтобы заниматься тем, что нам нравится».
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