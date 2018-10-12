Maison Margiela выпустили аромат Mutiny — это первый парфюм от дизайнера Джона Гальяно

Maison Margiela выпустили аромат Mutiny, впервые представленный на Неделе моды в Париже. Это первая композиция, разработанная брендом с его арт-директором Джоном Гальяно при участии гениального парфюмера Доминика Ропьона. Ему удалось разложить туберозу — один из самых сложных элементов в парфюмерии — на отдельные ноты, а потом воссоздать новый аромат с тремя свойствами цветка. Сердце туберозы, впервые использующееся само по себе, обладает лактонными оттенками и некоторыми характеристиками сочного кокоса. Абсолют туберозы, с нотами жасмина и апельсинового цвета, раскрывает суть аромата. А средние ноты туберозы подчеркивают основу аромата — солнечными и сливочными оттенками. Все это замешано с шафраном, сандаловым деревом и стручками ванили и запечатано в деконструированный флакон с позолоченной крышкой.