Arny Praht выпустили первый парфюм — «с запахом Петербурга»
Бренд демократичных сумок Arny Praht, полностью локализовавший производство в Петербурге, выпустил первый парфюм «Taste o Saint-P», который, по словам команды, воплощает характерный аромат нашего города. В компактном флаконе (он помещается даже в самую маленькую косметичку) смешались ноты тропических фруктов, цветков франжипани, тростникового сахара, ванили, кедра и белого мускуса, которые тестировали и выбирали покупатели одного из магазинов марки. Итоговый результат ориентирован и на женщин, и на мужчин, но, как предполагают в Arny Praht, больше понравится все-таки первым.
С 1 октября Arny Praht вкладывает тестеры аромата в каждый онлайн-заказ. Но если вы доверяете выбору бренда без пробников, купить аромат Петербурга можно на сайте arnypraht.com и в фирменных магазинах сети уже сегодня. Стоимость парфюмерного дебюта Arny Praht — 1790 рублей.
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