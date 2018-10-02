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Arny Praht выпустили первый парфюм — «с запахом Петербурга»

Бренд демократичных сумок Arny Praht, полностью локализовавший производство в Петербурге, выпустил первый парфюм «Taste o Saint-P», который, по словам команды, воплощает характерный аромат нашего города. В компактном флаконе (он помещается даже в самую маленькую косметичку) смешались ноты тропических фруктов, цветков франжипани, тростникового сахара, ванили, кедра и белого мускуса, которые тестировали и выбирали покупатели одного из магазинов марки. Итоговый результат ориентирован и на женщин, и на мужчин, но, как предполагают в Arny Praht, больше понравится все-таки первым. 

С 1 октября Arny Praht вкладывает тестеры аромата в каждый онлайн-заказ. Но если вы доверяете выбору бренда без пробников, купить аромат Петербурга можно на сайте arnypraht.com и в фирменных магазинах сети уже сегодня. Стоимость парфюмерного дебюта Arny Praht — 1790 рублей.

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Автор: Алина Малютина
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Места: Arny Praht
Бренды: Arny Praht
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