Arny Praht выпустили первый парфюм — «с запахом Петербурга»

Бренд демократичных сумок Arny Praht, полностью локализовавший производство в Петербурге, выпустил первый парфюм «Taste o Saint-P», который, по словам команды, воплощает характерный аромат нашего города. В компактном флаконе (он помещается даже в самую маленькую косметичку) смешались ноты тропических фруктов, цветков франжипани, тростникового сахара, ванили, кедра и белого мускуса, которые тестировали и выбирали покупатели одного из магазинов марки. Итоговый результат ориентирован и на женщин, и на мужчин, но, как предполагают в Arny Praht, больше понравится все-таки первым.