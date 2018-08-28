Эмма Стоун снова снялась для Louis Vuitton — актриса стала лицом аромата Attrape-Rêves

Напомним, о том, что звезда фильмов «Ла-Ла Ленд», «Бердмен», «Прислуга» и «Новый Человек-Паук» выбрана новой посланницей Louis Vuitton, стало известно в октябре прошлого года. Эмма Стоун подписала контракт, по которому обязана появляться в нарядах французской марки в течение двух лет, а также рекламировать ее в специальных кампейнах.