Dior выпустит новый парфюм — впервые за 19 лет

Подробностей о релизе пока немного: известно, что парфюм выйдет в этом году, а его амбассадором станет Дженнифер Лоуренс. Актриса сотрудничает с Dior с 2012 года и снимается в кампейнах круизных и пре-осенних коллекций, сумок и помад.