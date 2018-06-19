Dior выпустит новый парфюм — впервые за 19 лет
Dior анонсировал выход нового аромата — впервые с 1999 года, когда свет увидел легендарный парфюм J’Adore. С тех пор марка либо переиздавала лимитированные коллекции, либо создавала новые версии существующих ароматов.
Подробностей о релизе пока немного: известно, что парфюм выйдет в этом году, а его амбассадором станет Дженнифер Лоуренс. Актриса сотрудничает с Dior с 2012 года и снимается в кампейнах круизных и пре-осенних коллекций, сумок и помад.
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