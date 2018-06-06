«Усы надежды»: мужчины (и женщины!) массово отращивают и приклеивают усы. Что происходит?
Кажется, главным трендсеттером лета стали не Кендалл Дженнер, Рианна и Белла Хадид, а Иван Ургант, запустивший массовый крейзи-флешмоб «усы надежды». После вчерашнего выпуска программы «Вечерний Ургант» в сети (с периодичностью 10 фотографий в час!) стали появляться снимки мужчин, женщин и детей с отращенными, приклеенными и прифотошопленными усами.
Бьюти-преображению населения способствовал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов: Урганту стало жалко усатого наставника, на которого ополчились эксперты, спортсмены и диванные критики. «Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика», — продекларировал в эфире телеведущий. Зрители не остались безучастны к проблеме и начали косплеить Черчесова в сети с комментариями: «Вот выиграют, тогда сбрею!», «Надежда — это наше все!», «Поддерживаю сборную!». Сейчас под хештегом #усынадежды опубликовано уже более 900 фотографий, но негласных участников акции намного больше — например, Михаил Боярский, Александр Розенбаум и Дмитрий Назаров.
Мы не футбольные фанаты, нам даже кажется, что мы гораздо круче, чем футболисты! И это видео мы сняли гораздо раньше , чем @vecherniy_urgant запустил эту акцию! Но в нашей профессии , как и у футболистов Надежда - это все! #усынадежды . #усатыеподруги @sharova4ka и @borisenkova_vera ❤️❤️ и все это в #bolshoi между #геройнашеговремени и #коппелия
Мы с @akterskaiastydia участвовали в акции #усынадежды ещё до того, как это стало мейнстримом 😂 Фотографировалась на мастер-классе по киногриму в рамках летнего актёрского лагеря в прошлом году. А в этом году хочу поддержать наших футболистов в преддверии чемпионата мира по футболу вместе с @vecherniy_urgant 💪🏻⚽️ Кирилл @kirillprost_, присоединяйся! . #футбол #усы #вечернийургант #urgantshow #носиусы #сборнаяРоссии #чм2018 #worldcup2018 #чемпионатмира #черчесов #актерскаястудия #актерскийлагерь #мечтанедолжнастоитьдорого
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