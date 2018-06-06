«Усы надежды»: мужчины (и женщины!) массово отращивают и приклеивают усы. Что происходит?

Бьюти-преображению населения способствовал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов: Урганту стало жалко усатого наставника, на которого ополчились эксперты, спортсмены и диванные критики. «Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика», — продекларировал в эфире телеведущий. Зрители не остались безучастны к проблеме и начали косплеить Черчесова в сети с комментариями: «Вот выиграют, тогда сбрею!», «Надежда — это наше все!», «Поддерживаю сборную!». Сейчас под хештегом #усынадежды опубликовано уже более 900 фотографий, но негласных участников акции намного больше — например, Михаил Боярский, Александр Розенбаум и Дмитрий Назаров.