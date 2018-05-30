Urban Decay выпустили мини-версию палетки Naked Heat, и она умещается в кошельке

У без преувеличения легендарной (и нашей любимой!) палетки Naked Heat от Urban Decay появилась миниатюрная версия. В Naked Petite Heat всего шесть новых нейтральных оттенков — пять матовых для нанесения на область подвижного века, в складку века и использования в качестве подводки и один полуматовый высветляющий, но вкупе они создают полноценный и очень красивый образ. Такую палетку можно положить в небольшой клатч для выпускного или спрятать во внутренний карман джинсовой куртки, а еще брать в путешествия «налегке», чтобы корректировать макияж в зависимости от времени суток и повода.