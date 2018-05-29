Эксперимент редакции: полуголый бодибилдер в золотых блестках гуляет по центру Петербурга

Исходные данные: 19-летний бодибилдер, 10 выдранных скотчем нежелательных волос, 30 минут подготовки, 500 мл блесток для тела. Местом для эксперимента мы выбрали Марсово поле: в 20:00 жаркого понедельника там собирается лучшая публика (лениво развалившаяся на солнце) и сияет закатное солнце (секретный ингредиент для получения ослепительного блеска). Надеваем на Рому очки, вручаем в руки рюкзак и убеждаем его, что он — просто прохожий, а не инсталляция.

Первые метры по Фрунзенской набережной «мужчина в золотом» проходит осторожно — привыкает к себе, следит за прохожими. Рому обгоняет пара парней — реакция нулевая. У нас тут же возникают мысли о потенциальном фиаско и петербуржцах, которые и золотых, и серебряных, и жонглирующих на ходулях людей видят каждый день возле Дома Зингера, поэтому одежда из блесток мало кого удивляет. Но нет, ситуацию разряжает восторженный итальянец с дочкой: «Ху а ю? Ю а рашен супер хироу?».