Видео: как создавались «отрубленная» голова, детеныш-дракон и третий глаз с показа Gucci?

Gucci опубликовали видео с процессом грима на показе осень-зима 2018/19. Созданием третьего глаза, дополнительных голов и рептилий, которые модели держали в руках вместо сумок, занималась компания Makinarium. Она же работала над эффектами в фильмах Ридли Скотта и Дэнни Бойла.