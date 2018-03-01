Видео: как создавались «отрубленная» голова, детеныш-дракон и третий глаз с показа Gucci?
Gucci опубликовали видео с процессом грима на показе осень-зима 2018/19. Созданием третьего глаза, дополнительных голов и рептилий, которые модели держали в руках вместо сумок, занималась компания Makinarium. Она же работала над эффектами в фильмах Ридли Скотта и Дэнни Бойла.
Напомним, в своей новой сезонной коллекции Алессандро Микеле показал твидовые пальто, сетчатые кардиганы, платья с расклешенными рукавами, треугольные очки, позолоченные жакеты, а также коллаборации с Paramount Pictures, New York Yankees и Sega, вместе с которой Gucci выпустили кроссовки.
Фото: vogue.com
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