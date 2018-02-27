12 сезонных (лучших!) ароматов — себе или в подарок

Live Irresistible, Givenchy

Под конец зимы загрустить может даже такой жизнерадостный розовый аромат, как Givenchy Live Irresistible. Но парфюмеры знали, какой процедурой его взбодрить. Для начала формулу обработали пилингом с молотыми какао-бобами. Потом сделали обертывание лепестками пиона. И наконец укутали в пушистое мускусное полотенце. В итоге аромат уверенно вышел из парфюмерного спа совершенно новым, румяным и свежим — в версии туалетной воды Live Irresistible Blossom Crush.