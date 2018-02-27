12 сезонных (лучших!) ароматов — себе или в подарок
Наш бьюти-редактор Алла Шарандина считает, что букеты нужно дарить во флаконе с красивой крышкой. Женщинам — магнолии, жасмин и лаванду, мужчинам — амирис, лайм и сандал.
Baiser de Russie, Guerlain
Камбэк лимитированного аромата 01 Paris-Moscow случился через девять лет под именем «Русский поцелуй». Внутри — то же чаепитие с клюквенным и сливовым вареньем на даче в сосновом бору. Лепота!
Эксклюзивы для России. Noble XVII Baroque, Clive Christian
Пара огонь: горделивый женский шипр Siberian Pine с нотами сибирской сосны, пачулей и дубового мха смотрит на Russian Coriander, который стелется во хмелю ладаном и донником, как Настасья Филипповна на Парфена Рогожина.
Maori Collection в «Рив Гош»
Парфюмер Паоло Теренци придумал, как обойти запрет наносить полинезийские тату «та-моко» без одобрения жреца маори — распылить на кожу из флаконов с традиционными узорами воинственный микс пряностей и цветов.
You, Emporio Armani
Лайфхак для вечных женихов: за предложением обменяться кольцами теперь не всегда угрожающе тянется фата. Кольца с горлышка флаконов Emporio Armani безо всяких обязательств носят на руках сын Мика Джаггера Джеймс и актриса Матильда Лутс в кампейне новых парных ароматов. Малиново-розовый женский Because It’s You и мужской Stronger With You с засахаренным каштаном гарантируют сладкий ханимун и без печатей.
Live Irresistible, Givenchy
Под конец зимы загрустить может даже такой жизнерадостный розовый аромат, как Givenchy Live Irresistible. Но парфюмеры знали, какой процедурой его взбодрить. Для начала формулу обработали пилингом с молотыми какао-бобами. Потом сделали обертывание лепестками пиона. И наконец укутали в пушистое мускусное полотенце. В итоге аромат уверенно вышел из парфюмерного спа совершенно новым, румяным и свежим — в версии туалетной воды Live Irresistible Blossom Crush.
Splendida Magnolia Sensuel, Bvlgari
Парфюмер Жак Кавалье сразу отрезал конкурентам путь к сравнениям: его новый аромат — не для женщины, а для дивы. А это несравнимо меньшая целевая аудитория. Зато ей точно придется впору полнотелый аромат буйной магнолии с привыкшими блистать жасмином и ванилью на подпевках.
Eau de Parfum Nude, Alaïa
Даже после ухода дизайнера его дело в буквальном смысле цветет и пахнет: для третьего аромата в ольфакторной коллекции модного дома парфюмер Мари Саламань унесла с соборного алтаря охапку флердоранжа и заправила ее сливочными бобами тонка.
Sauvage Eau de Parfum, Dior
Фланкер Sauvage, не меняя очертаний, сгустился, как облака перед закатом. Парфюмер Dior Франсуа Демаши заставил его главные ноты звучать отчетливее: горстку перца со звездчатым анисом он проложил стручками зеленой ванили из Папуа — Новой Гвинеи.
Amo Ferragamo, Salvatore Ferragamo
Если итальянец признается в любви и говорит Amo — надо готовиться к взрыву. Сначала бомбанет ярчайшая парочка черной смородины с розмарином, затем закипит отвар мате с ревенем и жасмином самбак.
Allure Homme Sport Cologne, Chanel
Этот эталонный аромат одиннадцатилетней выдержки изменился только внешне: подтянулся и подкачался, уместившись в сменный флакон для путешествий объемом 20 мл.
L’Eau d’Issey Pure Nectar de Parfum, Issey Miyake
Есть вариант немного прийти в себя на исходе зимы — с помощью суперсмузи из грушевой мякоти, меда и розового абсолюта, разбавленного соленой морской парфюмерной молекулой Maritima.
Parfum Pour Homme, Missoni
Насмотревшись на франтов с Pitti Uomo, новый аромат Missoni приоделся в смелый комплект розового помело с имбирем, лавандой и сухофруктами. Для прицельного попадания в хроники Сарториалиста — шейный платок с узнаваемым зигзагом.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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