12 сезонных (лучших!) ароматов — себе или в подарок

You, Emporio Armani

Лайфхак для вечных женихов: за предложением обменяться кольцами теперь не всегда угрожающе тянется фата. Кольца с горлышка флаконов Emporio Armani безо всяких обязательств носят на руках сын Мика Джаггера Джеймс и актриса Матильда Лутс в кампейне новых парных ароматов. Малиново-розовый женский Because It’s You и мужской Stronger With You с засахаренным каштаном гарантируют сладкий ханимун и без печатей.