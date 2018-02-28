Три причины купить Clarins Joli Rouge Velvet прямо сейчас

Что требуется от современной помады? Быть модной, долго держаться, не сушить губы — и все это в упаковке, которую хочется с удовольствием доставать из сумочки при каждом удобном случае. Joli Rouge Velvet получает пятерку: в ней есть все то, за что мы успели полюбить предыдущие версии этого помадного блокбастера.

Новый продукт обещает комфортное покрытие, стойкость и разнообразие оттенков — и держит слово! Остановимся подробнее на каждом из пунктов.

— 6 часов увлажнения

Да, именно столько действует особая формула помады. Она не только не сушит губы, но и делает губы нежными благодаря входящему в состав экстракту солероса. Это растение обильно произрастает на побережье Средиземного моря — почему бы мысленно не переноситься туда каждый раз, нанося Joli Rouge Velvet? Тем более, процесс это приятный и простой: за кремовую и легкую текстуру помады отвечает органическое масло абрикоса.

— 4 часа стойкости

Несмотря на тонкое и гладкое покрытие, благодаря комплексу Velvet Booster + новый продукт может похвастаться отличной стойкостью и столь необходимым каждой девушке эффектом «нанесла и забыла». Помада не скатываться и не растекается. После еды или поцелуев она, конечно, начинает «съедаться» (деликатно), но своих увлажняющих свойств не теряет.

— Элегантная палитра

Никакого экстрима — гамма Joli Rouge Velvet выверена с ювелирной точностью. В основном, представлены продуманные и проверенные временем оттенки: нюд, розовый, сливовый, красный — всего 10 вариантов, но это только матовых. А если вспомнить о собратьях по линейке (с сияющим и атласным покрытием), то получаются целых 60!

Несмотря на тяготение к классике, новая помада не смотрится скучно: во-первых, благодаря актуальному матовому финишу, а во вторых — возможности выбрать вариант для любого образа. Ответственная встреча с клиентом или веселая пятница на Рубинштейна — Joli Rouge Velvet органично впишется в любую косметичку.