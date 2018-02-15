Бесплатная коррекция бровей, презентация бьюти-новинок и другие события Beauty Day в ДЛТ
В ДЛТ пройдет традиционный Beauty Day, который соберет в фэшн-мекке фанатов косметики, парфюмерии и средств для ухода за кожей. Более 30 бьюти-марок представят новинки весенне-летнего сезона: 3LAB — антивозрастное масло с частицами 24-каратного золота, By Kilian — ароматы Extreme с обновленной формулой, Bobby Brown — устойчивое тональное средство Skin Long-Wear Weightless Foundation, а Giorgio Armani — лимитированный выпуск унисекс-парфюма Rouge Malachite, помады Ecstasy Shine и тональный мусс Face Fabric Foundation.
Гостей праздника также ждут уникальные мастер-классы: визажист Tom Ford разберет новые средства для макияжа, консультанты Anne Semonin составят персональную программу по уходу за кожей лица и тела, специалисты Dr.Jart+ расскажут о правильном использовании масок, а представитель Chantecaille покажет тренды весенних бьюти-образов. Каждый покупатель получит подарки, кастомизацию от художника Dolce & Gabbana, а также бесплатную коррекцию бровей от визажиста Ольги Петровой.
Когда: 17 февраля, суббота, 12:00-22:00
Где: ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21-23
Вход: свободный
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