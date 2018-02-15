Бесплатная коррекция бровей, презентация бьюти-новинок и другие события Beauty Day в ДЛТ

Гостей праздника также ждут уникальные мастер-классы: визажист Tom Ford разберет новые средства для макияжа, консультанты Anne Semonin составят персональную программу по уходу за кожей лица и тела, специалисты Dr.Jart+ расскажут о правильном использовании масок, а представитель Chantecaille покажет тренды весенних бьюти-образов. Каждый покупатель получит подарки, кастомизацию от художника Dolce & Gabbana, а также бесплатную коррекцию бровей от визажиста Ольги Петровой.