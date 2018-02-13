Устойчивая к поцелуям помада, омолаживающий крем для мужчин и еще 10 бьюти-средств к праздникам
Наш бьюти-редактор Алла Шарандина составляет виш-лист на грядущие праздники, не представляя жизни без новой неаполитанской палетки, зефирной помады и косметики из коллаборации MAC и певицы Sia.
Палетка Neapolis, Chanel
Международный директор Chanel по цвету и макияжу Лючия Пика привезла «неаполитанский желтый» со старых фресок родного города и немного вулканической земли из-под Везувия на тени для век, а аквамариновую волну залила в новаторский блеск для губ Aphrodite. Технологию помпейской темперы Лючия приспособила в Poudre a Levres: чтобы получить высокохудожественный мазок помады, бесцветный увлажняющий бальзам для губ нужно смешать с порошком прессованного пигмента.
Помада Le Rouge, Givenchy
Лук на вечеринку в честь китайского Нового года 16 февраля поддержит помада оттенка № 305 Rouge Egerie c полуматовым финишем, одетая, как китайская невеста, в красное ципао с золотыми цветками вишни — только не из шелка, а из телячьей кожи.
Крем SB-26, Authentica Club
Самый сытный на свете крем для тела разработала основательница российской марки Елена Темиргалиева, которой об иссушающем центральном отоплении и морозах средней полосы известно больше, чем хотелось бы. В составе спасительного средства — коллаген, пантенол, витамин Е и экстракт водоросли нони.
Помада KissKiss LoveLove, Guerlain
О том, чтобы сердечки, как в фильтре «Сторис», впечатывались прямо в губы даже при выключенном телефоне, позаботился французский бренд. Помада KissKiss со стиком в форме сердца — лучшая напарница для Дня всех влюбленных. В розовых футлярах ограниченной серии спрятаны шесть весенних оттенков, от кораллового до какао с молоком.
Крем-гель Hydra-Sculpt, Clarins
Увлажняющий крем-гель заботится о плотной и травмированной бритьем мужской коже. Лимон отшелушивает лишнее, кофеин подтягивает овал лица. При этом компоненты выполняют свою работу изолированно: флакон крема поделен на две части.
Крем Total Revitalizer, Shiseido
Неспроста крышка комплексного омолаживающего крема похожа на «блинчик» от штанги: как суровый тренер, средство держит кожу в тонусе. А еще требует подключить разработанную Shiseido программу фейсфитнеса.
Спрей-маска Spray-to-Mask, Erborian
Обезвоженной коже поможет спрей-маска на глицериновой основе с экстрактами женьшеня, солодки и хвоща. Схема действий проста: прикрыть глаза, брызнуть на лицо, умыться через десять минут.
Rifle Collection, L’Occitane
Тюбик самого популярного крема для рук всех времен и народов расписала художница Анна Бонд, мама крутого канцелярского бренда из Флориды Rifle Paper Co. Чести быть изображенными удостоились все ингредиенты крема — карите, кокос и миндаль.
Facefinity Compact, Max Factor
В новом корпусе бестселлера Max Factor запаяна компактная тональная пудра последней прошивки — с повышенной до 20SPF солнцезащитой и усиленной стойкостью. Количество оттенков выросло с пяти до одиннадцати.
Коллаборация MAC и певицы SIA
Sonia Rykiel, Helmut Lang, Max Mara, Blumarine и еще десяток марок разбавили типичный для весны-лета нюд помадой сердечного цвета — теплого красного. Такая вышла у M.A.C и певицы Sia: все деньги от ее продажи идут в фонд по борьбе со СПИДом.
Hot Wrapping, Lundenilona
Что можно приготовить из ананасового, апельсинового и ягодного сока, если под рукой еще есть корица, имбирь, перец, мята и пищевая пленка? Самое мудрое решение поступило от бренда Илоны Лунден: антицеллюлитный крем для домашних обертываний. Запекать его под пленкой шеф советует около 45 минут.
Крем Extra-Firming, Clarins
Кремы Extra-Firming без суеверий празднуют сорокалетие, приняв от лаборатории Clarins букет мощных анти-эйдж цветов. На юбилей приглашены ровесницы Extra-Firming — дневной и ночной регенерирующий кремы нужны как раз зрелой коже женщин после сорока лет. Новые ингредиенты — экстракт митракарпа из Буркина-Фасо и анигозантос, или кенгуровая лапка, из Австралии — активируют будущие фибробласты и делают кожу более упругой.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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