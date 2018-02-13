Устойчивая к поцелуям помада, омолаживающий крем для мужчин и еще 10 бьюти-средств к праздникам

Помада KissKiss LoveLove, Guerlain

О том, чтобы сердечки, как в фильтре «Сторис», впечатывались прямо в губы даже при выключенном телефоне, позаботился французский бренд. Помада KissKiss со стиком в форме сердца — лучшая напарница для Дня всех влюбленных. В розовых футлярах ограниченной серии спрятаны шесть весенних оттенков, от кораллового до какао с молоком.