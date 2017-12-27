В Петербурге пройдет «Золотой бал» — с сессиями праздничного макияжа и бьюти-лекциями

Марка Guerlain везет в Петербург рождественскую бьюти-коллекцию, а заодно предлагает накрасить ею любого желающего. Место действия — ДЛТ, где мастера бренда дадут эксклюзивные консультации, сделают мейк-ап (по предварительной записи) и упакуют купленные косметические подарки.