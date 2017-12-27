В Петербурге пройдет «Золотой бал» — с сессиями праздничного макияжа и бьюти-лекциями
Марка Guerlain везет в Петербург рождественскую бьюти-коллекцию, а заодно предлагает накрасить ею любого желающего. Место действия — ДЛТ, где мастера бренда дадут эксклюзивные консультации, сделают мейк-ап (по предварительной записи) и упакуют купленные косметические подарки.
Главным событием «Золотого бала» (разумеется, с десертами и шампанским) станет мастер-класс ведущего эксперта Guerlain в области красоты Юлии Витман, которая расскажет о принципах макияжа для новогодней ночи.
Где: ДЛТ
Когда: 28 декабря с 10:00 до 21:00 (мастер-класс Юлии — в 19:00)
Вход: свободный
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