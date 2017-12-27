10 косметических средств для быстрого (и эффектного!) новогоднего макияжа

Набор Palette de Maquillage Clarins by Chapurin

Традиционный (уже третий!) клатч-палетку для новогодней вечеринки Игорь Чапурин з авернул в красное букле. Из такого же сшито платье со сложной драпировкой-оригами в виде сердца, на которое в бутиках Chapurin всегда есть wait list. В клатч заботливый дизайнер собрал нам самое необходимое: черную тушь Wonder Perfect Mascara, пудру, графитовые и бежевые тени, розовую и карминную помады. Парочка конфетти и аспирин для 1 января тоже поместятся.