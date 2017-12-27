10 косметических средств для быстрого (и эффектного!) новогоднего макияжа
Клатч-палетка, помада с изморозью, ресница-опахала и футуристичный консилер — мы составили бьюти-лист, который поможет вам быстро собраться к бою курантов.
Гель Chanel N°5 Fragments d'Or, Chanel
Смешать цветочную пыльцу, стружку сандала и специи. Загустить полученную пасту. Посыпать золотыми частицами по вкусу. Залить в баночку лимитированного выпуска геля для тела с ароматом Chanel № 5. Подавать под елку.
Помада № 400 Ecstasy Shine, Giorgio Armani
Наигравшись в матовый нюд, визажисты и инстадивы переметнулись к карминным помадам с зеркальным блеском. В идеале, чтобы они, как все 18 цветов новой Ecstasy Shine, покрывали губы ультратонкой защитной пленкой.
Сверхводостойкая тушь Nordic Chic, Lumene
Новая тушь Lumene отразит и морось, и ледяной дождь, и пушистый снег. И, не отвлекаясь от этой битвы, подкрутит даже самые прямые ресницы.
Накладные ресницы Illamasqua
Пусть у пришедшего наконец в Россию британского мейк-ап-бренда в бестселлерах ходят прозрачная база под макияж, гель-фиксатор и неброский хайлайтер — сейчас самое время хватать то, из-за чего Illamasqua получил свое имя. Иллюзии и маскарад требуют сумасшедших ресниц-опахал!
Набор Palette de Maquillage Clarins by Chapurin
Традиционный (уже третий!) клатч-палетку для новогодней вечеринки Игорь Чапурин з авернул в красное букле. Из такого же сшито платье со сложной драпировкой-оригами в виде сердца, на которое в бутиках Chapurin всегда есть wait list. В клатч заботливый дизайнер собрал нам самое необходимое: черную тушь Wonder Perfect Mascara, пудру, графитовые и бежевые тени, розовую и карминную помады. Парочка конфетти и аспирин для 1 января тоже поместятся.
Тушь Lash Crown Mascara, Max Factor
Если повернуть ее набок, хитросочинeнная фиолетовая кисточка будет похожа на солнце, которое наполовину закатилось за горизонт. От этого светила лучами расходятся 135 щетинок. Официальный визажист Max Factor в России Владимир Калинчев советует проработать венчиком (или, в интерпретации бренда, короной) нижние ресницы и те, что расположены во внутреннем уголке глаза. А основной щеточкой — добавить длины и объема у корней остальных ресниц.
Тональный стик Velvet Matte Foundation Stick, Nars
Футурист от бьюти-мира Франсуа Нарс придумал волшебную палочку — универсальный тональный стик. Он будет рад пригодиться как консилер, как корректор, как тональный крем и как контурирующее средство. Пудровое покрытие, ухаживающие витамины в формуле и блендер на обратном конце стика делают его одним из самых спасительных бьюти-гаджетов года.
Маска Organic Shop
Тканевая маска с биоэкстрактом снежного лотоса увлажняет и тонизирует кожу. Гиалуроновая кислота в ее составе тоже играет в этом преображении не последнюю роль.
Палетка Striking Nights, Givenchy
Лиловый и латунный — это даже звучит красиво. А выглядит еще лучше. Starter pack для создания такого мейка есть в рождественской лимитке Givenchy. Причем светлой звездой можно осенить и скулы, и «лук купидона» над верхней губой.
Помада Elle Belle, M.A.C
Как и все продукты праздничной коллекции Snow Ball, упаковка помады глубокого красного цвета покрыта золотой изморозью.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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