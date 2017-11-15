Erborian выпустил новые средства против обморожения и шелушения губ

Любимый корейский бренд бьюти-блогеров Erborian обновил линейку средств для губ Lip Love. Теперь в ней есть скраб, который отшелушивает, очищает и выравнивает кожу, а также несколько бальзамов от обезвоживания и обморожения. Баночка Rouge for lips еще и окрашивает губы в красный цвет, сочетая в себе питательное масло ши и пигментированные формулы.