Erborian выпустил новые средства против обморожения и шелушения губ

Любимый корейский бренд бьюти-блогеров Erborian обновил линейку средств для губ Lip Love. Теперь в ней есть скраб, который отшелушивает, очищает и выравнивает кожу, а также несколько бальзамов от обезвоживания и обморожения. Баночка Rouge for lips еще и окрашивает губы в красный цвет, сочетая в себе питательное масло ши и пигментированные формулы.  

  • Нежный скраб для губ 7 трав, 7 мл

  • Камелия бальзам для губ, 7 мл

  • Бальзам для губ красный, 7 мл

  • Бальзам для губ матирующий, 7мл

  • Восстанавливающий бальзам для губ, 7 мл

Бьюти-средства Erborian объемом в 7 мл стоят от 1490 до 1620 рублей и уже продаются в магазинах корейской марки. 

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