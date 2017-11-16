Где учиться визажу в Петербурге: гид по городским школам и курсам
Учиться визажу по бьюти-блогам быстро, легко и дешево, но профессиональных навыков такая альма-матер не даст. Рассказываем где в Петербурге учиться визажу — школы мейк-апа, которые научат делать мастерский строббинг, хайлайтинг и бейкинг себе и другим.
Olya Petrova. Make Up School
Стоимость обучения: от 5000 до 37 000 рублей
Визажисты, которые чаще всего красят героев обложек «Собака.ru» — Евгения Сомова, Ольга Васильева и Алиса Ярославцева, — учились в школе макияжа Ольги Петровой. Известная по работам для Vogue, Allure и Vanity Fair, она основала собственную академию красоты в 2012 году. С тех пор бьюти-коуч обучает девушек и парней по четырем направлениям: «Базовый и фэшн-мейк-ап», «Макияж для себя», «Бьюти-интенсив» и «Pro Brow» для потенциальных бровистов. Самый долгий курс — для начинающих — длится 11 занятий, в течение которых Ольга и ее ассистенты рассказывают о скульптуре лица, принципах легкой коррекции, основах колористики, психологии работы с клиентом и особенностях возрастного мейк-апа. В конце программы участники собирают портфолио, закрепляют материал в формате «вопрос-ответ» и отрабатывают скилл на профессиональной съемке. При этом обучение проходит в трех разных форматах: вечернем (с 19:00 в будние дни), дневном (с 11:00 до 15:00 в будние дни) или интенсивном (два раза в день с перерывом, пять дней подряд).
Академия «Май»
Стоимость обучения: от 7000 до 43 000 рублей
Петербургский филиал международной школы красоты Pivot Point открылся в 1997 году, а с 2000-го стал обучать визажистов. Помимо базового цикла и курсов повышения квалификации, академия «Май» учит ламинированию бровей и ресниц, макияжу визуального омоложения и свадебному мейк-апу, причем последний предлагают в комплексной программе визажиста-стилиста. Преподаватели рекомендуют брать wedding-направление целиком, тем более что мастер-класс по прическам в академии проводит чемпион Европы Бранко Тричкович. Перед записью и оплатой курса можно виртуально пройтись по кабинетам, приехать на экскурсию и посмотреть на учебный процесс. Организаторы признаются, что в Петербурге можно найти курсы дешевле и короче, но предупреждают — реальные знания дают далеко не везде.
Tabu Makeup School
Стоимость обучения: от 7000 до 38 000 рублей
В названии этого четырехлетнего детища соединились табу на простой макияж и фамилия создательницы школы — Варвары Табутаровой. Она одерживает негласную победу по отзывам в интернете (в частности в группе «Циничный визажист»): столько благодарных за приобретенный профессионализм реплаев и советов «идти только к ней» не получал ни один бьюти-коуч Петербурга. Варвара учит делать базовый и продвинутый мейк-ап, рисовать на лице клоуна из «Оно» для Хэллоуина, а также танцевать красивыми и архитектурными бровями — brow-курс, по признаниям девушки, набирает больше всего участников. В целом, Tabu Makeup School старается не брать в группы более пяти человек, чтобы оказать каждому индивидуальную поддержку и помощь. Она продолжается даже по окончании курса: преподаватели создают чат, где выпускники делятся своими работами и получают ответы на тематические вопросы.
FaceTime
Стоимость обучения: от 4500 до 59 000 рублей
Смотрящие в душу смоки, графичные ровные стрелки и аппликации на лице как на показе Moschino — всему этому учат в FaceTime, основанной Софьей Бабуриной. Помимо классических групповых программ первого и второго уровней, школа предлагает четырехчасовые индивидуальные уроки. Они проводятся для практикующих визажистов, которых обеспечивают косметикой, моделями, рабочим местом в центре города и сертификатом о прохождении профессиональной подготовки. На одном занятии, стоимостью в 8 тысяч рублей, Софья и ее коллеги отрабатывают одну конкретную тему, при этом цена на каждый новый мастер-класс уменьшается.
First Makeup School
Стоимость обучения: от 10 000 до 40 000 рублей
Основательница First Makeup School Татьяна Тутова пропагандирует международный визаж-обмен: к ней на Большую Пушкарскую съезжаются не только со всей России, но и из других стран, а сама она совершает ежегодное паломничество в Нью-Йорк, откуда привозит новые техники. С собой девушка берет всех желающих выпускников студии, которые уже прошли крещение кистями и спонжами. До этого First Makeup School предлагает три варианта курсов: классический базовый, где в течение двух недель учит карандашной технике, коррекции формы лица, свадебному макияжу и имитации ожогов, шрамов и ссадин (для Хэллоуина или запугивания бойфренда); повышение по работе с кремовыми текстурами, а также продвинутую программу для мастеров. После бьюти-экскурса ученики могут приходить на бесплатные отработки, которые, по словам Татьяны, помогают опробовать новые продукты и скорректировать работу.
Школа Марии Калашниковой
Стоимость обучения: от 12 000 до 32 000 рублей
Индустрия красоты в цифрах: 15 000 уникальных образов, 3000 выданных сертификатов и 8 лет успешной работы — все это о школе Марии Калашниковой, которая красит добрую половину отечественного шоу-бизнеса. Мейк-ап студия предлагает три уровня обучения: базовый, повышенный и «сам себе визажист», каждый из которых длится от 4 до 10 занятий. Ученикам предлагают поставить руку на профессиональной косметике — M.A.C., Bobby Brown, Urban Decay, Benefit, Sefora и Make up Forever, которой работают все мастодонты визажа — от Пэта Маграта до Питера Филипса. После апгрейда навыков выпускники получают трудоустройство: сначала их приглашают на практику в крупные фотостудии города, а лучших берут на работу в коммерческие проекты.
Санкт-Петербургская школа красоты
Стоимость обучения: от 1900 до 30 100 рублей с учетом скидок
Плюс этого учебного центра в том, что он предлагает не только комплексные занятия, но и отдельные, по каждому виду мейк-апа — карандашный, свадебный, аквагрим и даже театральные спецэффекты. На курсы постоянно действую скидки, поэтому их может позволить себе даже любитель бесплатных Youtube-мануалов. Визажисты Анна Москвитина, Ольга Романова и Карина Третьякова обещают научить резать, скручивать и завязывать лицо в узел не хуже визажиста Инес Кус из Хорватии — всего за 24 академических часа.
Школа макияжа и причесок Backstage
Стоимость обучения: от 12 000 до 42 000 рублей с учетом скидок
Основательница школы Backstage Ирина Михайловская учит макияжу через видео-ролики (бесплатно) и лично (от 25 000 рублей). Подготовка по направлениям «визажист», «визажист-стилист» и «профессиональный макияж для себя» проходит в группах от трех до шести человек, а также в рамках индивидуальных занятий. От количества человек программа не меняется: например, на курсе базового макияжа Ирина знакомит с анатомией лица, техникой смоки-айз, «диоровскими» стрелками, историей модного мейк-апа и стилизацией ретро-луков. А к курсу селф-макияжа прилагается шопинг-сопровождение — руководитель школы лично прогуляется с вами по близлежащим бьюти-бутикам и покажет, какие средства стоит и не стоит добавлять в свою косметичку.
Фото: сайты школ и академий
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