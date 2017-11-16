Где учиться визажу в Петербурге: гид по городским школам и курсам

Стоимость обучения: от 5000 до 37 000 рублей

Визажисты, которые чаще всего красят героев обложек «Собака.ru» — Евгения Сомова, Ольга Васильева и Алиса Ярославцева, — учились в школе макияжа Ольги Петровой. Известная по работам для Vogue, Allure и Vanity Fair, она основала собственную академию красоты в 2012 году. С тех пор бьюти-коуч обучает девушек и парней по четырем направлениям: «Базовый и фэшн-мейк-ап», «Макияж для себя», «Бьюти-интенсив» и «Pro Brow» для потенциальных бровистов. Самый долгий курс — для начинающих — длится 11 занятий, в течение которых Ольга и ее ассистенты рассказывают о скульптуре лица, принципах легкой коррекции, основах колористики, психологии работы с клиентом и особенностях возрастного мейк-апа. В конце программы участники собирают портфолио, закрепляют материал в формате «вопрос-ответ» и отрабатывают скилл на профессиональной съемке. При этом обучение проходит в трех разных форматах: вечернем (с 19:00 в будние дни), дневном (с 11:00 до 15:00 в будние дни) или интенсивном (два раза в день с перерывом, пять дней подряд).