Chanel составили список идеальных подарков на Новый год

Мировые бренды уже готовятся к встрече Нового года: Chanel распределили свой бьюти-ассортимент по типам личности и составили гид по подаркам к празднику. «Девушке-сорванцу» (как Кристен Стюарт в недавнем парфюмерном кампейне) марка предлагает дарить духи Gabrielle, помаду Rouge Coco и крем для упругости кожи Hydra Beauty, который поможет восстановиться после бессонной клубной ночи. «Джентльмену» (как Гаспар Улье или сам Карл Лагерфельд) купить аромат Bleu de Chanel или классическую туалетную воду Allure Home Sport. Для «Профи макияжа» выбрать стойкий лак для ногтей, палетку Trait de Caractere и мерцающую пудру Le Lion de Chanel. А «Дебютантке» (девушке, которая только начала пользоваться косметикой) подарить нежный парфюм Coco Mademoiselle, кремовые тени для век Ombre Premiere и мерцающий гель для тела N°5, который оставляет на теле россыпь новогодних блесток.