Новый бьюти-тренд: волосы в носу (нет, мы не шутим)

Неделя бодипозитива продолжается: после скандала с небритыми ногами модели Adidas, в сети поддержали «волосатую» акцию и стали отпускать локоны в области подмышек и носа. Девушки, у которых они не растут самостоятельно, «вклеивают» в ноздри искусственные ресницы, да так, чтобы они тянулись до верхней губы. Трендсеттером была японка @gret_chen_chen, чья фотография собрала 300 нелицеприятных комментариев: «Прилепи их на свой зад!», «Мне это будет сниться в кошмарах!», «Может, найдешь работу?», — продолжают писать девушке.