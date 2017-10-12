Новый бьюти-тренд: волосы в носу (нет, мы не шутим)
Неделя бодипозитива продолжается: после скандала с небритыми ногами модели Adidas, в сети поддержали «волосатую» акцию и стали отпускать локоны в области подмышек и носа. Девушки, у которых они не растут самостоятельно, «вклеивают» в ноздри искусственные ресницы, да так, чтобы они тянулись до верхней губы. Трендсеттером была японка @gret_chen_chen, чья фотография собрала 300 нелицеприятных комментариев: «Прилепи их на свой зад!», «Мне это будет сниться в кошмарах!», «Может, найдешь работу?», — продолжают писать девушке.
Среди хейтеров нашлись те, кто подхватил тенденцию на мохнатые брови: причем это были как уже популярные блогеры, так и никому неизвестные Instagram-аккаунты. Хороший способ заработать славу за пару минут — достаточно лишь купить накладные ресницы, клей и щипчики. Главное, потом не отодрать тренд вместе с кожей.
Shop link in bio 😍😍😍 Repost @richbeautybitch 😍😍😍 @sophiehannahrichardson ・・・ Trying out the next Beauty Trend... NOSE HAIR EXTENSIONS & it’s everything 😂😂😂 Would you wear it out?! 😂😂😂 Lashes: @eylureofficial Lipstick: @jeffreestarcosmetics #nosehair #nosehairextensions #weirdbeautytrend #beautytrend #hudabeauty #makeuptutorial #maketuts #makeuptutorialsx0x #allmodernmakeup #extensions#hypnaughtypower #hypnaughtymakeup #makeupgeek #makeupgoals
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.