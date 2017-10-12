Новый бьюти-тренд: волосы в носу (нет, мы не шутим)

Неделя бодипозитива продолжается: после скандала с небритыми ногами модели Adidas, в сети поддержали «волосатую» акцию и стали отпускать локоны в области подмышек и носа. Девушки, у которых они не растут самостоятельно, «вклеивают» в ноздри искусственные ресницы, да так, чтобы они тянулись до верхней губы. Трендсеттером была японка @gret_chen_chen, чья фотография собрала 300 нелицеприятных комментариев: «Прилепи их на свой зад!», «Мне это будет сниться в кошмарах!», «Может, найдешь работу?», — продолжают писать девушке. 

 

Nose hair extension #nosehair #lashes #extensions #beauty #selfie #eyelashextensions #falselashes #加藤一二三

Публикация от GretChen Chen (@gret_chen_chen)

 

Среди хейтеров нашлись те, кто подхватил тенденцию на мохнатые брови: причем это были как уже популярные блогеры, так и никому неизвестные Instagram-аккаунты. Хороший способ заработать славу за пару минут — достаточно лишь купить накладные ресницы, клей и щипчики. Главное, потом не отодрать тренд вместе с кожей. 

 

College is about experimentation and trying weird beauty trends right? 🙃#nosehairextensions

Публикация от Mickayla 🐭 (@_theflowerchild_96)

#nosehairextensions

Публикация от Latifah Fauziyah (@neng_ziieah)

HOW DID WE DO?? #nosehairextensions

Публикация от Fox29 (@fox29philly)

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