«Неужели всех волнуют волосы на моих ногах и подмышках?» — монологи девушек, отказавшихся от депиляции

Светлана Пчёлкина, 31 год

актриса, фотомодель

Я перестала удалять волосы на теле три года назад. Чуть раньше, когда я присоединилась к феминистскому движению, узнала, что некоторые женщины принципиально отстаивают свое право на растительность. Я же никогда таким вопросом не задавалась и брилась, потому что так делают все. Но! Помню, как, учась на втором курсе (это было начало 2000-х), увидела на тусовке в клубе «Грибоедов» девицу с волосатыми подмышками. Тогда мне показалось, что это очень красиво, и она, наверное, европейка — наша страна до такого не доросла.

Позже я стала заниматься спортом, посещала спортзал 4-5 раз в неделю. И поскольку в общественных душевых делать эпиляцию не принято, а «добривать» волосы дома мне не хотелось, решила просто дать им расти. На самом деле, растут они медленно, а у меня стало одной проблемой меньше. Раньше постоянно приходилось думать о том, побрита ли я, когда мне лучше это сделать, купила ли я лезвия. А теперь мои мысли занимают другие, более важные вещи.

Моя мама, например, удаляет волосы только в области подмышек. Она считает что не брить их — «отстой», а вот папе нравится. Всегда найдутся люди, которые выскажут свое «фу» в адрес твоего облика, но мне многие пишут: «Смотрел твои фотографии — это так круто! Очень красиво!». Я знаю, что коллеги посещают мои аккаунты в социальных сетях и смотрят снимки — даже предполагаю, что у меня есть фан-клуб! Но вслух в этом никто не признается.