«Неужели всех волнуют волосы на моих ногах и подмышках?» — монологи девушек, отказавшихся от депиляции
История модели Арвиды Бистрем, которая появилась в рекламе кроссовок с небритыми ногами и подверглась за это травле, снова подняла вопрос: брить или не брить. Мы поговорили с несколькими девушками, отказавшимися от депиляции, о том, почему они перестали бриться, как на это реагируют люди и зачем нужно отстаивать свое право на «волосатость».
Светлана Пчёлкина, 31 год
актриса, фотомодель
Я перестала удалять волосы на теле три года назад. Чуть раньше, когда я присоединилась к феминистскому движению, узнала, что некоторые женщины принципиально отстаивают свое право на растительность. Я же никогда таким вопросом не задавалась и брилась, потому что так делают все. Но! Помню, как, учась на втором курсе (это было начало 2000-х), увидела на тусовке в клубе «Грибоедов» девицу с волосатыми подмышками. Тогда мне показалось, что это очень красиво, и она, наверное, европейка — наша страна до такого не доросла.
Позже я стала заниматься спортом, посещала спортзал 4-5 раз в неделю. И поскольку в общественных душевых делать эпиляцию не принято, а «добривать» волосы дома мне не хотелось, решила просто дать им расти. На самом деле, растут они медленно, а у меня стало одной проблемой меньше. Раньше постоянно приходилось думать о том, побрита ли я, когда мне лучше это сделать, купила ли я лезвия. А теперь мои мысли занимают другие, более важные вещи.
Моя мама, например, удаляет волосы только в области подмышек. Она считает что не брить их — «отстой», а вот папе нравится. Всегда найдутся люди, которые выскажут свое «фу» в адрес твоего облика, но мне многие пишут: «Смотрел твои фотографии — это так круто! Очень красиво!». Я знаю, что коллеги посещают мои аккаунты в социальных сетях и смотрят снимки — даже предполагаю, что у меня есть фан-клуб! Но вслух в этом никто не признается.
София Любарова, 24 года
кондитер
Я с 13 лет ходила на депиляцию воском два раза в месяц. Это ад и пытка. Но мне не приходило в голову перестать себя мучить, ведь волосы удаляют все — это норма. Когда закончила школу, времени на салон у меня не осталось, и я начала бриться дома. Уход отнимал много времени, а если пропустить хотя бы день — ноги и все остальное становятся колючими, неприятными.
В 21 год я уехала в долгое путешествие с минимумом вещей, и там особой возможности бриться у меня не было. В какой-то момент я перестала акцентировать внимание на лишних волосах, потому что хватало других дел и впечатлений. Вернулась в Петербург вся обросшая, и поняла, что мне это ничуть не мешает. Нет раздражения, нет порезов, нет щетины. Конечно, сначала было немного неловко — я озиралась на других людей и переживала о том, что они могут подумать. А потом спросила себя: «Неужели людей реально волнуют волосы на моих ногах и подмышках?».
Красота, как мне кажется, — это то, к чему ты привык. Если ты привык к тому, что у всех голые ноги, то небритость кажется странной. И женщины начинают тратить уйму сил, времени и нервов, чтобы быть гладкими, быть красивыми в общепринятом смысле. Но вопрос не в том, нравятся людям бритое тело или нет, а в том, стоит ли эффект затраченных стараний. С моей точки зрения — нет.
Наталья Меркулова, 33 года
преподаватель иностранных языков и аргентинского танго
Я не отказывалась от депиляции совсем — когда бреюсь, когда нет. По настроению. При этом танцую танго в открытых майках, но ни разу не заметила ни осуждения, ни удивления насчет моих волосатых подмышек. А может, просто не вижу, что обо мне говорят за спиной. В любом случае, на количество партнеров моя небритость не повлияла.
Я знаю много танцовщиц, которые прячут волосатые ноги под брюками, потому что в какой-то день «не успели побрить». На мое риторическое «и что?» они отвечают вопросом «что подумают люди?». Но я их не осуждаю — скорее сочувствую. Они же не виноваты, что капитализм внушил им образ идеально гладких ног. Производителям нужно продавать товары и объяснять — зачем. Хотя культура удаления волос вошла в обиход не только в 20-21 веке — арабские женщины используют сахарный метод уже сотни лет. У них это обусловлено, в первую очередь, климатом.
Хотите удалять волосы — удаляйте. Главное, чтобы это не было под давлением чего бы то ни было. Если девушка отказывается от свидания, потому что не побрила ноги — это ограничение, рамки. У меня нет мест и событий, ради которых я специально делаю депиляцию. Все по желанию. Это мое дело и мой личный выбор.
Девушки выкладывают «волосатые» фото и получают в ответ агрессию. Ничего удивительного. Но публику нужно эпатировать, чтобы в ее сознании что-то отложилось. Если будет появляться больше снимков небритых частей тела, причем не как вызов, а как обычное дело, то это вскоре станет нормой. Никто не будет подгонять людей под формат, станет спокойно относиться к тому, что внешность может быть разной.
Фото: Майк Макаренко, Дмитрий Волков, Сергей Силивончик
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