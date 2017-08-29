Chanel сняли новый мини-фильм с Кристен Стюарт и саундтреком от Бейонсе

Chanel не снимает рекламных роликов — Chanel снимает настоящие фильмы. Новый, посвященный аромату Gabrielle, стал трибьютом основательнице дома, — сильной, бесстрашной и свободолюбивой. Ее в мини-драме уже не в первый раз сыграла Кристен Стюарт, которая по сюжету освобождается из кокона, вырывается из повязанных вокруг тела лент, проходит через искры и попадает к закату. Никаких мужчин, конфетти и летящих платьев, как было в предыдущих видео-кампейнах, — только характер и внутренний мир Габриель Шанель, отраженный в динамичных порывах актрисы и песне Beyonce и Naughty — Runnin’ (Lose It All).

«Кристен идеально подошла для этой роли, — рассказал режиссер Рингана Левиджа, — Она живет свободно, смело и открыта новому. А борьба с самой собой за независимость и свободу — и есть главная тема фильма».

 

 

Напоминм, ранее Стюарт рекламировала сумку Chanel Bag «11.12», коллекцию солнцезащитных очков, линию «Métiers d’Art Paris in Rome», а с недавнего времени — make-up продукты, включающие тушь, подводку, тени и помаду «Le Rouge». В 2015 году она также снялась в 11-минутном фильме «Once and Forever», где сыграла актрису, которая пытается пройти кастинг на роль молодой Коко Шанель. 

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