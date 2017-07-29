Cosmotheca в универмаге Au Pont Rouge закрывается

Напомним, косметический магазин Cosmotheca открылся на втором этаже Au Pont Rouge в конце 2015 года и стал самым большим филиалом бренда в России. За дизайн интерьера в стиле японского неоминимализма, отвечало гонконгское бюро Cheungvogl.

Среди товаров — пафюмерия и нишевая косметика таких брендов, как Panpuri, Absolution, Zenology, Arquiste, Le Cinema Olfactif, Liaison de Parfum, J.F. Schwarzlose Berlin, Palais Nizam и Naomi Goodsir.

Еще одной особенностью Cosmotheca стал робот-конвейер, с помощью которого можно было сделать заказ. Он считывал QR-коды и сам собирал покупку на глазах у покупателя. Сохранится ли эта технология в магазине на новом месте пока не уточняется.