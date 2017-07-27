Givenchy представил новую коллекцию для макияжа и ухода за кожей: более двух десятков средств, которые улучшают состояние и цвет лица и готовят его к выходу в свет. Или в ночь — выбирайте сами. Рассказываем, что точно стоит добавить в свою косметичку.
Что покупать в новых бьюти-коллекциях Givenchy?
Косметика для губ
В осенне-зимних коллекциях для макияжа бьюти-директор Givenchy Николя Деженн переосмысливает культовую помаду Le Rouge – главное украшение женщины 50-х. Он добавляет к классической палитре семь новых оттенков и создает отдельную модель «Sculpt», стик которой объединяет цвет и контур. Теперь одним движением можно скульптурировать, придавать объем и подчеркивать губы, а также ароматизировать их при помощи ноты мимозы, добавленной в состав помады парфюмером Франсуа Демаши. Поверх любой модели Le Rouge можно нанести блеск Noir Revelateur от Givenchy, который усиливает цвет губ и придает им виниловый сияющий эффект.
Косметика для глаз
В общей идее коллекции — интерпретации черного цвета (команда бренда утверждает, что каждый видит его по-разному) — также представлена жидкая подводка для век Liner Vinyl, которая позволяет делать ровные графичные стрелки без потраченных нервов и времени. В основе нового оттенка — пигмент с вкраплением розовых и белых перламутров, которые также добавлены в кремовые тени для век Ombre Couture. Завершить макияж глаз поможет тушь Noir Interdit — она ловко сгибается на 90 градусов и придает ресницам одновременно длину и объем. Под нее эксперты советуют предварительно нанести базу — Base Mascara Perfecto, действующую как уходовое и защитное средство.
Средства для лица
В этом сезоне лаборатории Givenchy обновили линию Hydra Sparkling — программу заботы о коже, которая обеспечивает глубокое увлажнение, насыщение энергией и яркое сияние. Два уже существующих продукта — Sparkling water Complex для нормальной и для сухой кожи — дополнены матирующим эффектом благодаря специальным абсорбирующим микро-сферам, которые контролируют блеск кожи в Т-зоне. Два новых — увлажняющая маска-мусс и бальзам-карандаш для устранения следов усталости вокруг глаз — улучшают состояние и цвет лица на 78-91% уже после месяца применения. Проверено на 11 женщинах.
Парфюм
Главные парфюмерные релизы сезона от Givenchy – унисекс-духи Rose Ardente и женские Live Irresistible Delicieuse. В основе обоих — экстракт розы, который в первом аромате обыгран оттенками меда и ванили, а во втором — миндаля, апельсина и пирожного Мадлен. Весь набор благовоний заключен в простые лаконичные флаконы, с красной нитью (как на запястьях каббалистов) или рефлеными гранями.
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