Что покупать в новых бьюти-коллекциях Givenchy?

Givenchy представил новую коллекцию для макияжа и ухода за кожей: более двух десятков средств, которые улучшают состояние и цвет лица и готовят его к выходу в свет. Или в ночь — выбирайте сами. Рассказываем, что точно стоит добавить в свою косметичку.

  • Помада Le Rouge 

  • Помада Le Rouge

  • Помада Le Rouge Sculpt

  • Карандаш для глаз Noir Revelateur

  • Блеск для губ Noir Revelateur

  • Блеск для губ Noir Revelateur

Косметика для губ

В осенне-зимних коллекциях для макияжа бьюти-директор Givenchy Николя Деженн переосмысливает культовую помаду Le Rouge – главное украшение женщины 50-х. Он добавляет к классической палитре семь новых оттенков и создает отдельную модель «Sculpt», стик которой объединяет цвет и контур. Теперь одним движением можно скульптурировать, придавать объем и подчеркивать губы, а также ароматизировать их при помощи ноты мимозы, добавленной в состав помады парфюмером Франсуа Демаши. Поверх любой модели Le Rouge можно нанести блеск Noir Revelateur от Givenchy, который усиливает цвет губ и придает им виниловый сияющий эффект.

  • База под тушь для ресниц Base Mascara Perfecto

  • Жидкая подводка для век Liner Vinyl

  • Кремовые тени для век Ombre Couture

  • Удлиняющая и моделирующая объемная тушь для ресниц Noir Interdit

Косметика для глаз 

В общей идее коллекции — интерпретации черного цвета (команда бренда утверждает, что каждый видит его по-разному) — также представлена жидкая подводка для век Liner Vinyl, которая позволяет делать ровные графичные стрелки без потраченных нервов и времени. В основе нового оттенка — пигмент с вкраплением розовых и белых перламутров, которые также добавлены в кремовые тени для век Ombre Couture. Завершить макияж глаз поможет тушь Noir Interdit — она ловко сгибается на 90 градусов и придает ресницам одновременно длину и объем. Под нее эксперты советуют предварительно нанести базу — Base Mascara Perfecto, действующую как уходовое и защитное средство. 

  • Крем Hydra Sparkling 

  • Крем Hydra Sparkling

  • Маска Hydra Sparkling 

  • Бальзам-карандаш для глаз Hydra Sparkling 

Средства для лица

В этом сезоне лаборатории Givenchy обновили линию Hydra Sparkling — программу заботы о коже, которая обеспечивает глубокое увлажнение, насыщение энергией и яркое сияние. Два уже существующих продукта — Sparkling water Complex для нормальной и для сухой кожи — дополнены матирующим эффектом благодаря специальным абсорбирующим микро-сферам, которые контролируют блеск кожи в Т-зоне. Два новых — увлажняющая маска-мусс и бальзам-карандаш для устранения следов усталости вокруг глаз — улучшают состояние и цвет лица на 78-91% уже после месяца применения. Проверено на 11 женщинах. 

  • Парфюм Rose Ardente Givenchy

  • Парфюм Live Irresistible Delicieuse Givenchy

Парфюм

Главные парфюмерные релизы сезона от Givenchy – унисекс-духи Rose Ardente и женские Live Irresistible Delicieuse. В основе обоих — экстракт розы, который в первом аромате обыгран оттенками меда и ванили, а во втором — миндаля, апельсина и пирожного Мадлен. Весь набор благовоний заключен в простые лаконичные флаконы, с красной нитью (как на запястьях каббалистов) или рефлеными гранями. 

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