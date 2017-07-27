Что покупать в новых бьюти-коллекциях Givenchy?

Косметика для глаз

В общей идее коллекции — интерпретации черного цвета (команда бренда утверждает, что каждый видит его по-разному) — также представлена жидкая подводка для век Liner Vinyl, которая позволяет делать ровные графичные стрелки без потраченных нервов и времени. В основе нового оттенка — пигмент с вкраплением розовых и белых перламутров, которые также добавлены в кремовые тени для век Ombre Couture. Завершить макияж глаз поможет тушь Noir Interdit — она ловко сгибается на 90 градусов и придает ресницам одновременно длину и объем. Под нее эксперты советуют предварительно нанести базу — Base Mascara Perfecto, действующую как уходовое и защитное средство.