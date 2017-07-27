Роспотребнадзор заинтересовался работой барбершопов: на официальном сайте ведомства опубликован перечень требований к «популярному салону красоты для мужчин». Посетителям посоветовали следить за чистотой рук барберов, дезинфекцией инструментов, наличием чистого белья (одноразовых шапочек и накидок) и соответствием парфюмерно-косметических средств должным сертификатам. Также федеральная служба обратила внимание на удаление остриженных волос с шеи и лица клиента: оно должно проводиться чистой индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. «На открытие барбершопа распространяются стандартные требования, предъявляемые к обычной парикмахерской. В случае нарушения перечисленных пунктов клиент может обратиться с жалобой на салон по месту прописки», — отметили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор узнал про барбершопы и опубликовал памятку для бородачей
Михаил Колесников
PR-директор и совладелец барбершопа Chop-Chop
«Публикация рекомендаций Роспотребнадзора для нас не новость, а часть ежедневной практики и основа для постоянной модернизации. Дезинфекцию инструментов, например, практикуем с самого открытия 6 лет назад, недавно перейдя с бактерицидных излучателей на использование барбицида. Другое дело, что об этих нормах должны помнить не только мастера и предприниматели, но и сами клиенты. Ведь барбершопов с 2011-го открылось много, а за названием и красивой картинкой не всегда стоит качественный сервис и соблюдение санитарных норм, на которые важно обращать внимание в интересах собственного физического и эмоционального здоровья».
Барбершопы стали следующим пунктом «интереса» ведомства после других новомодных явлений — вейпов и спиннеров. Первые было предложено приравнять к сигаретам и распространить на них все соответствующие ограничения и запреты (об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме «Территория Смыслов»), вторые — в связи с их «агрессивным продвижением в детской и подростковой среде» — покупать только из материалов, которые не издают шума и запаха.
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