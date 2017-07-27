Роспотребнадзор узнал про барбершопы и опубликовал памятку для бородачей

PR-директор и совладелец барбершопа Chop-Chop

«Публикация рекомендаций Роспотребнадзора для нас не новость, а часть ежедневной практики и основа для постоянной модернизации. Дезинфекцию инструментов, например, практикуем с самого открытия 6 лет назад, недавно перейдя с бактерицидных излучателей на использование барбицида. Другое дело, что об этих нормах должны помнить не только мастера и предприниматели, но и сами клиенты. Ведь барбершопов с 2011-го открылось много, а за названием и красивой картинкой не всегда стоит качественный сервис и соблюдение санитарных норм, на которые важно обращать внимание в интересах собственного физического и эмоционального здоровья».