

Они поделились гордостью: недавнее открытие специалистов Лабораторий Clarins, сделанное совместно с командой клеточного биолога профессора Ива Пумэ из бельгийского Университете Намюра, удостоилось научной публикации. Ученые обнаружили прямую связь между процессом старения кожи и липидными рафтами — ее клетками, которые ловят и распознают сигналы внешнего мира. Со временем, конечно, всё с большими помехами. Перенастроить этот «приемник» берется молекула турмерона, извлеченная из экстракта куркумы. Кроме нее, в состав новой Double Serum вошли еще двадцать растительных экстрактов — каланхоэ, киноа, солероса, киви, ягод годжи, эдельвейса, зеленого банана и многих других.