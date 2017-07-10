Clarins представил инновационную сыворотку Double Serum

Французский бренд Clarins выпустил обновленную версию своей выдающейся сыворотки Double Serum. Впервые это продукт был представлен публике в 1985 году и благодаря новаторской упаковке соединил в одном флаконе несоединимые ранее лучшие водо- и жирорастворимые компоненты. О прапрапраправнучке этого анти-эйдж средства — то есть о Double Serum нового, восьмого поколения — на презентации рассказали Генеральный директор Claris Россия Эдгар Шабанов и директор по научным коммуникациям бренда Мари-Элен Лер.


Они поделились гордостью: недавнее открытие специалистов Лабораторий Clarins, сделанное совместно с командой клеточного биолога профессора Ива Пумэ из бельгийского Университете Намюра, удостоилось научной публикации. Ученые обнаружили прямую связь между процессом старения кожи и липидными рафтами — ее клетками, которые ловят и распознают сигналы внешнего мира. Со временем, конечно, всё с большими помехами. Перенастроить этот «приемник» берется молекула турмерона, извлеченная из экстракта куркумы. Кроме нее, в состав новой Double Serum вошли еще двадцать растительных экстрактов — каланхоэ, киноа, солероса, киви, ягод годжи, эдельвейса, зеленого банана и многих других.

 

Появление дебютантки в семье Clarins в торжественной обстановке приветствовали партнеры и друзья компании Clarins Group: Елена Летучая, Игорь Чапурин, Анастасия Макеева, Яна Лапутина, Дарья Субботина, Аврора, Ирина Тонева, Дмитрий Оленин, Екатерина Волкова и многие другие.

  • Генеральный директор Clarins Эдгар Шабанов

  • Елена Летучая

  • Екатерина Волкова

  • Ирина Тонева

  • Анастасия Макеева

  • Дмитрий Оленин

  • Эдгар Шабанов, Аврора

  • Инесса Гаевская, Татьяна Першина, Наталья Текова

  • Ирина Ершова (Clarins) с гостьей вечера

  • Наталья Туровникова

  • Игорь Чапурин, Елена Летучая, Дмитрий Оленин, Екатерина Волкова

Текст: Алла Шарандина 

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