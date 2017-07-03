Клиника «Линлайн» отправляет на Мальдивы

Клиника лазерной косметологии и пластической хирургии «Линлайн» проводит конкурс: в качестве главного приза заявлено путешествие на Мальдивы для двоих. Чтобы поучаствовать, нужно найти друга, который хочет сделать лазерное омоложение RecoSMA, до 31 августа вместе пройти процедуру со скидкой 40% и получить лотерейные номера. Победитель будет выбран в начале сентября.

Клиника «Линлайн», Артиллерийская ул., 10, тел. (812) 612-0060, linline-clinic.ru