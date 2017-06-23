Контуринг, неоновые парики и флеш-тату стали популярными благодаря Инстаграму, в котором яркие бьюти-тренды распространяются со скоростью света. Этим летом обороты набирают кэрвинг, дермапланинг и глиттеринг. Мы переводим их на русский язык и рассказываем, что это такое.
Тату для губ, парики для бровей и другие летние бьюти-тренды из Instagram
Кэрвинг
Все, что касается бровей — самой капризной и трудоемкой части лица, — в социальных сетях вызывает неописуемый восторг. Визажисты придумывают все новые способы их дизайна, которые если и не экономят время на покраску бровей, то делают их акцентом всего мейк-апа. На смену «перистым» бровям, тренд на которые в Инстаграме появился этой весной, но быстро сошел на «нет», пришел кэрвинг — выделение бровей при помощи цветных теней и хайлайтера. Авторство техники приписывается девушке из Техаса Алексе Линк, которая выложила в свой аккаунт «пробу» необычного макияжа, а после заметила, что его переняли фолловеры. Они стали декорировать брови не только стандартными средствами макияжа, но и блестками, стразами и наклеенными цветами.
Парики для бровей
Да, теперь брови можно не только нарисовать, но и наклеить — сегодня парики облегчают жизнь тем, кто переборщил с выщипыванием самой характерной части лица. Они аккуратно приклеиваются к коже при помощи специального средства и могут продержаться от трех дней до двух недель, если их не мочить. Что важно, искусственные брови сделаны из натуральных волос, поэтому смотрятся на лице более чем естественно. Возможно, расходы на посещение brow-стилистов вы сократите, зато постоянно придется проверять, не убежали ли новые брови.
Глиттеринг
Фестиваль Коачелла оставляет после себя не только массу положительных эмоций (даже для тех, кто там не был), но и набор бьюти-тенденций, которыми вооружались гости мероприятия для того, чтобы не затеряться в толпе. Один из них — глиттеринг — блестящие веснушки, которые рассыпаются по скулам и носу и переливаются ярче ювелирных изделий. Секрет нанесения прост: блестки «намагничиваются» на лицо кистью или пальцами и помогают «шайн брайт лайк э даймонд» до момента их соприкосновения с водой.
Переводные тату для лица
Из того, что еще можно наклеить на лицо этим летом, — временные татуировки с изображением сердечек, звезд или надписей. В Инстаграме их помещают в основном в область губ: прикладывают наклейку на сухую чистую кожу (можно на матовую помаду), промакивают влажной салфеткой и снимают верхний слой. После нанесения необходимо завершить образ прозрачным блеском — так у переводной татуировки больше шансов дожить до вечера и не быть съеденной еще за обедом.
Dermaplaning in action! Say goodbye to that dead barrier on your face that is keeping it from glowing. Peach fuzz and monthly dead skin will cause the face to appear dull! With a sterile scalpel and a few facial tricks... voila... glowing skin!! #dermaplaning #resultsskincare #nodeadskin #nodullface #letmehelpyouglow✨✨✨
Дермапланинг
Тренд, который сегодня вызывает самые горячие споры в социальных сетях, — дермапланинг. Это процесс удаления всего волосяного покрова с лица при помощи специальной бритвы. В качестве аргумента «за» приводят исторический (или выдуманный) факт про Мэрилин Монро, которая для того, чтобы макияж лучше ложился на кожу, брила лоб, щеки и переносицу. «Актрисы сбривают пушок, с которым лазерное удаление волос попросту не справляется», — объясняла в интервью The New York Times голливудский косметолог Кейт Сомервилль. — Известно, что иконы 50-х брили свои лица, создавая шелковисто-гладкий эффект».
Следует помнить, что при соприкосновении бритвы с лицом кожа уже никогда не будет прежней. Волоски отрастают уже к вечеру и становятся такими же колючими, как на мужской щетине, вынуждая бриться снова и снова. И даже специальная женская бритва, которую рекомендуют при дермапланинге, не гарантирует ожидаемый эффект «попки младенца».
Эффект tie-die в окрашивании волос
Лето, которое у нас совсем не лето, нужно спасать добавлением красок в гардероб, волосы и дизайн ногтей. Стилисты делают это при помощи техники «тай-дай», которая изначально применялась в окрашивании одежды эпохи хиппи, а затем перекочевала в вариацию балаяжа. В результате сложной процедуры, которую советуют делать только у профессиональных колористов, волосы обретают яркий орнамент всех цветов радуги, который к тому же переливается на солнце и меняется в зависимости от прически.
Octopus bun
Перфекционизм в укладке волос давно не актуален. Вместе с «нормкором» в одежде (порванные края, неправильные швы, расслабленный простой стиль, разрезы) пришел тренд на небрежность в прическе — подтверждение тому тег #octopusbun, который принял вид полномасштабной Инстаграм-эстафеты. Прическа представляет собой высокий пучок, из которого в разные стороны выбиваются кончики волос, напоминающие осьминожьи щупальца (отсюда и название). Наиболее эффектно они смотрятся специально подкрученными или слегка подсушенными летним солнцем и соленой морской водой.
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