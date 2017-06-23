Тату для губ, парики для бровей и другие летние бьюти-тренды из Instagram

Дермапланинг

Тренд, который сегодня вызывает самые горячие споры в социальных сетях, — дермапланинг. Это процесс удаления всего волосяного покрова с лица при помощи специальной бритвы. В качестве аргумента «за» приводят исторический (или выдуманный) факт про Мэрилин Монро, которая для того, чтобы макияж лучше ложился на кожу, брила лоб, щеки и переносицу. «Актрисы сбривают пушок, с которым лазерное удаление волос попросту не справляется», — объясняла в интервью The New York Times голливудский косметолог Кейт Сомервилль. — Известно, что иконы 50-х брили свои лица, создавая шелковисто-гладкий эффект».

Следует помнить, что при соприкосновении бритвы с лицом кожа уже никогда не будет прежней. Волоски отрастают уже к вечеру и становятся такими же колючими, как на мужской щетине, вынуждая бриться снова и снова. И даже специальная женская бритва, которую рекомендуют при дермапланинге, не гарантирует ожидаемый эффект «попки младенца».