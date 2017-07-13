Fresh Couture, Moschino

Новый Moschino Pink Fresh Couture намекает, что пора протереть стекла и вглядеться в лето. А оно обещает быть урожайным: как минимум гранат, грейпфрут и черная смородина гарантированы по первому пшику. Вместе с фруктами и ягодами во флаконе туалетной воды плещутся эссенции ландыша, дикой розы и гиацинта. Композиция получилась нежнее, чем у предшественника Fresh Couture, который два года назад задал тренд на хозяюшка-лук. Креативный директор Moschino Джереми Скотт вручил моделям вместо клатчей спрей для чистки окон гораздо раньше, чем все бросились скупать икеевские сумки. Чистая работа!