Сегодня в ДЛТ пройдет традиционный Beauty Day, посвященный красоте и летнему уходу. Гостей универмага ждет подробное знакомство с новыми коллекциями косметики для кожи и волос, выбор солнцезащитных и водостойких средств, эксклюзивные новинки парфюмерии, сессии макияжа, а также подарки при покупке и сюрпризы от ведущих мировых брендов.
В ДЛТ пройдет праздник лета и красоты Beauty Day
В рамках события марка Sensai порадует поклонников идеального золотистого загара (даже если вы проводите этот июнь в городе!) средствами для придания коже оттенка бронзового сияния, а также расслабляющим массажем рук и подарками в виде наборов миниатюр при покупке. La Mer — солнцезащитными и ухаживающими средствами после загара, а также культовым кремом Океания, вдохновленным силой моря. Не стоит забывать и про волосы: La Biostetique дарят при каждой покупке travel-версию шампуня, маски или кондиционера, которые позаботятся о ваших локонах в отпуске.
Кроме того, гости Beauty Day познакомятся с новинками помад и теней от Chantecalle, хайлайтерами Burberry и Bobbi Brown, круизной коллекцией Chanel и помадами Estee Lauder, четыре оттенка которых представлены эксклюзивно в ДЛТ. Культовый парфюмерный бренд Montale сделает подарок за каждую покупку, Zegna презентуют три новых летних парфюма, а Hermes даст флористический мастер-класс.
День красоты начнется уже в 12:00 и продлится до 22:00 на 1 этаже универмага ДЛТ.
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