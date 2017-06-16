В ДЛТ пройдет праздник лета и красоты Beauty Day

В рамках события марка Sensai порадует поклонников идеального золотистого загара (даже если вы проводите этот июнь в городе!) средствами для придания коже оттенка бронзового сияния, а также расслабляющим массажем рук и подарками в виде наборов миниатюр при покупке. La Mer — солнцезащитными и ухаживающими средствами после загара, а также культовым кремом Океания, вдохновленным силой моря. Не стоит забывать и про волосы: La Biostetique дарят при каждой покупке travel-версию шампуня, маски или кондиционера, которые позаботятся о ваших локонах в отпуске.