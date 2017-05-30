Mon Guerlain, Wanted Azzaro и еще 6 ароматов приближающегося лета

Имбирное печенье, мускус и фиалки — именно так пахнет наступающее лето. Наш бьюти-редактор Алла Шарандина рассказывает, как приблизить его быстрее календаря и погоды.

Portraits. Chapter II, Penhaligon's

Два младших родственника пополнили портретную галерею благонравного семейства. В близких кругах они известны как «скрытная Клара» и «рычащий Рэдклифф». В характере эмансипе Clandestine Clara — уверенная ваниль и коричный мускус, а у мажора Roaring Radcliff на уме только ром, табак да имбирные печенья.