Mon Guerlain, Wanted Azzaro и еще 6 ароматов приближающегося лета

Имбирное печенье, мускус и фиалки — именно так пахнет наступающее лето. Наш бьюти-редактор Алла Шарандина рассказывает, как приблизить его быстрее календаря и погоды.
Portraits. Chapter II, Penhaligon's
Два младших родственника пополнили портретную галерею благонравного семейства. В близких кругах они известны как «скрытная Клара» и «рычащий Рэдклифф». В характере эмансипе Clandestine Clara — уверенная ваниль и коричный мускус, а у мажора Roaring Radcliff на уме только ром, табак да имбирные печенья.
Lumen_Esce, Nomencalture
Франку Фельклю все фиолетово, поэтому он непринужденно замешал прохладный коктейль на основе фиалок. Кроме листьев этих цветов, парфюмер влил в новый аромат изрядную дозу выведенной в концерне Firmenich забористой молекулы Violettyne.
Colonia Ebano и Colonia Mirra, Acqua di Parma
Первый аромат пойман в миланской столярной: запах черного дерева для шахмат и клавиш фортепиано слился здесь с пчелиным воском, которым его полирует мастер. Второй — где-то в окутанной ладаном и миррой Иордании.
Matin Calin и Souffle des Indes, Comptoir Sud Pacifique
Эта парочка тоже с разных концов света. «Нежное утро» настало в Оксфордшире, донеся с кухни запах ванильного пудинга и сливочных конфет. А «Дыхание Индии» чувствуется в садах Раджастана с опавшими плодами кумквата и кустами звездчатого жасмина.
Wanted, Azzaro
Пока мы ждем вестей о бондиане от несговорчивого Дэниела Крейга, испанский бренд снял внеплановый тизер новой части. В ролике Azzaro Wanted сошлись все элементы шпионской саги: красавец в смокинге, крутой дрифт, заряженный барабан револьвера и смешанный, но не взболтанный коктейль с имбирем, кардамоном и лимонным соком.
Pour Femme Eau De Parfum Legere, Lacoste
Фланкер аромата Lacoste Pour Femme заискрился цитрусами и росистыми жасминовыми лепестками поверх знакомой базы из гималайского кедра, сандала и мускуса.
Boss Bottled Tonic, Hugo Boss
Если бы Роден ваял своего «Мыслителя» сегодня, то из-под его резца вышел бы флакон Boss Bottled Tonic — вдумчивый микс померанца и имбиря с классическим для линейки трио гвоздики, герани и корицы.
Mon Guerlain, Guerlain
Анджелина Джоли и Mon Guerlain сошлись не только на почве собственной неотразимости. Хотя от обоих глаз оторвать и правда сложно. Главное, что актриса и французский бренд оба гуманисты, обеспокоенные условиями жизни в самых бедных уголках мира. Анджелина летает по свету как специальный посланник Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а главный парфюмер Guerlain Тьерри Вассер в поисках лучшего растительного сырья помогает сельским жителям далеких стран. Например, ваниль для Mon Guerlain была выращена, собрана и переработана фермерами Папуа — Новой Гвинеи, а жасмин самбак — юга Индии.Но первую скрипку в этой симфонии все-таки играет лаванда из провансальского Дрома.
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