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Аромакология L’Occitane

Как и беспокойных пчел, волосы имеет смысл окуривать ароматной взвесью. Они от этого тоже становятся как шелковые. Доказано спреем с пятью эфирными маслами — ангелики, лаванды, герани, иланг-иланга и сладкого апельсина.

Smooth Shampoo Moroccanoil

Дикие кудри на трое суток укрощает разглаживающий шампунь с ингредиентом AminoRenew: он встраивает недостающие аминокислоты в кератин волос, а затем полирует свою славную работу аргановым маслом.

Mega Sleek Iron Smoother Matrix

Sleek в английском — это не только «гладкий», но и «холеный». Специалисты Matrix скаламбурили, но не наврали: спрей устраняет пушистость, защищает от термоинструментов и придает прическе салонный вид.