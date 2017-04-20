Чтобы было чем тряхнуть по весне, рекомендуем присмотреться к средствам для волос, которые сведут на нет полугодовые диверсии шапки, мокрого снега и воздуха от горячих батарей.
9 средств, которые восстановят волосы после холодов и шапок
Послушание
Аромакология L’Occitane
Как и беспокойных пчел, волосы имеет смысл окуривать ароматной взвесью. Они от этого тоже становятся как шелковые. Доказано спреем с пятью эфирными маслами — ангелики, лаванды, герани, иланг-иланга и сладкого апельсина.
Smooth Shampoo Moroccanoil
Дикие кудри на трое суток укрощает разглаживающий шампунь с ингредиентом AminoRenew: он встраивает недостающие аминокислоты в кератин волос, а затем полирует свою славную работу аргановым маслом.
Mega Sleek Iron Smoother Matrix
Sleek в английском — это не только «гладкий», но и «холеный». Специалисты Matrix скаламбурили, но не наврали: спрей устраняет пушистость, защищает от термоинструментов и придает прическе салонный вид.
Рост
Night Density Rescue Nioxin
Научный факт: если волосы выпадают, значит, кожа головы окислена больше нормы. Ночная сыворотка с антиоксидантами вроде экстракта корня имбиря, кофеина и биотина берется исправить ситуацию, не испачкав подушки.
Hair Spa Treatment Lundenilona
Экстракт белого люпина — отличный будильник для спящих фолликул. Но чтобы подъем прошел без эксцессов, шампунь нельзя смешивать с синтетическими бальзамами или масками.
Revita DS Laboratories
Яблочный полифенол, кофеин, ройбуш, таурин, медные пептиды, витамин Н, орнитин, жир страуса эму — в средства Revita включили тяжелую артиллерию, которая дает залп по остановившей рост шевелюре.
ВосстановлениеВосстановление «Объем и восстановление» Dove
Новая линия уходовых средств осчастливлена комплексом Hydra-Lift, который дополнительно увлажняет тонкие безжизненные волосы. От такого обходительного обращения они колосятся как новенькие.
Haute Couture Luxury Repair Estel
Несмываемый эликсир для кончиков с протеинами шелка, сои и AHA-кислотами, конечно, не в силах склеить рассеченное, но вполне способен распутать и увлажнить волосы, страхуя от подобного финала остальные пряди.
Very Sensitive Repair No nothing
Слоган финской марки — «Продукты, которые никого не раздражают». Даже аллергиков, астматиков и парфманьяков. Регенерация слабых и поврежденных волос идет без отдушек, парабенов и красителей.
Текст: Алла Шарандина
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.