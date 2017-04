Восстановление

Восстановление «Объем и восстановление» Dove

Новая линия уходовых средств осчастливлена комплексом Hydra-Lift, который дополнительно увлажняет тонкие безжизненные волосы. От такого обходительного обращения они колосятся как новенькие.

Haute Couture Luxury Repair Estel

Несмываемый эликсир для кончиков с протеинами шелка, сои и AHA-кислотами, конечно, не в силах склеить рассеченное, но вполне способен распутать и увлажнить волосы, страхуя от подобного финала остальные пряди.

Very Sensitive Repair No nothing

Слоган финской марки — «Продукты, которые никого не раздражают». Даже аллергиков, астматиков и парфманьяков. Регенерация слабых и поврежденных волос идет без отдушек, парабенов и красителей.