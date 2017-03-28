Российский бренд Lundenilona запустил приложение для женщин

Российский бренд авторской космецевтики Lundenilona запустил одноименное приложение для женщин. В нем можно считать калории, шаги, вести график изменения веса и объемов. Главный бонус приложения — гормональный календарь, который рассчитает даты для проведения болезненных процедур (эпиляции, уколов красоты, глубоких пилингов) и даст знать, в какие дни лучше избегать соленого (так как организм начал задерживать воду). Скачать приложение можно в iTunes

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  • Автор: sobaka
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