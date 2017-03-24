Max Factor — официальная косметика Недели моды в Москве

С 21-го по 26-е марта команда визажистов Max Factor будет работать на бэкстейдже Недели моды в Москве. Сезон будет примечателен не только новыми make-up-тенденциями, но и важными новостями бренда: на неделе моды марка представит Владимира Калинчева, нового официального визажиста Max Factor в России. Главными помощниками команды выступят новинки бренда — тушь 2000 Calorie Curl Addict и тональная основа Lasting Performance.