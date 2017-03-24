С 21-го по 26-е марта команда визажистов Max Factor будет работать на бэкстейдже Недели моды в Москве. Сезон будет примечателен не только новыми make-up-тенденциями, но и важными новостями бренда: на неделе моды марка представит Владимира Калинчева, нового официального визажиста Max Factor в России. Главными помощниками команды выступят новинки бренда — тушь 2000 Calorie Curl Addict и тональная основа Lasting Performance.
Max Factor — официальная косметика Недели моды в Москве
Бренд Max Factor больше века назад придумал известный визажист Макс Фактор, которому доверяли свои образы Марлен Дитрих, Ава Гарднер, Джин Харлоу и другие голливудские дивы. Сегодня роль глобального креативного директоа Max Factor занимает Пэт Макграт, которая готовит макияж для главных показов недель моды в Нью-Йорке, Милане и Париже.
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