Без преувеличения самый популярный визажист страны, безумный трудоголик и просто хороший друг нашей редакции Лена Крыгина выпустила книгу «Макияж». Больших трудов нам стоило заполучить главу, да еще какую — про фирменные красные губы от Крыгиной. Накануне презентации книги в Петербурге мы публикуем отрывок с разрешения издательства «Эксмо».
10 секретов идеальных красных губ от Лены Крыгиной
Красная помада привлекает внимание к губам и делает их главным акцентом в макияже. Нет такого слова в русском языке, которым можно было бы передать то чувство, когда на твоих губах яркая красная помада. Она украшает абсолютно всех женщин на планете. Не отказывайте себе в этом удовольствии — накрасьте губы красной помадой прямо сейчас!
Это определенно больше, чем просто помада, а красный — больше, чем просто цвет. Это страсть, власть и сексуальность в одном флаконе. Для меня красная помада — это некий способ защиты. С ней я чувствую себя в безопасности и на 100% уверенной в себе.
Консилером в тон кожи дополнительно выровняйте контур губ. Используйте для этого плоскую кисть. Помните, что в макияже, где центральным звеном являются губы, должны быть накрашены не только они. Важно учесть несколько нюансов, чтобы яркие губы не навредили вашему гармоничному образу.
Выделите глаза, иначе на фоне яркого акцента на губах их вообще не будет видно. Глаза должны поддерживать яркие губы и ни в коем случае не теряться. Убедитесь, что ваши брови оформлены аккуратно. Брови диктуют красным губам стиль: графичные — образ дерзкий и роковой, мягкие — элегантный. Жирный блеск лица сделает даже самую элегантную помаду вульгарной. Помните о матирующих салфетках.
Яркий макияж губ требует, чтобы ваш внешний вид был опрятным. Любой намек на несвежие волосы и плохо выглаженную одежду сразу делает образ неряшливым. Наверное, именно поэтому яркая помада в первую очередь стала популярной среди кинодив — они всегда были роскошно одеты и причесаны, и акцент на губы был достойным атрибутом этого ансамбля. В жизни, даже если вы носите яркую помаду с джинсами, белой майкой и кедами, ваш образ обязательно должен быть аккуратным.
В нанесении яркой помады как нигде важна симметрия и четкость линий. Не уверенно дрогнувшая рука обязательно будет заметна, поэтому я предлагаю потратить на обводку чуть больше времени и разделить ее на несколько этапов.
Этот процесс я нежно называю техникой «Бантик». С ее помощью отлично нарабатывается навык ровного окрашивания губ и самого сложного этапа — их обводки.
Карандашом очертите галочку верхней губы. Убедитесь, что обе ее части абсолют но симметричны.
Опустите от них вертикальные линии, чтобы еще раз проверить их симметрию. По центру контура нижней губы строго под получившимся рисунком проведите горизонтальную линию. Так же оттяните от нее вертикальные перпендикулярные линии, повторяющие рисунок на верхней губе. С проработанным таким образом центром губ вам будет гораздо проще сделать их контур ровным, а стороны симметричными.
Опустите линию верхнего контура от края галочки до уголка губ. Ведите ровную линию, не скругляйте и не заваливайте ее. То же самое повторите с другой стороны.
На нижней губе проведите линию контура от уголков губ к рисунку. Закрасьте губы карандашом, исключая центр нижней губы.
Слегка растушуйте карандаш по центру губ ватной палочкой. Нанесите помаду очень тонким слоем, четко выдерживая контур.
Промокните губы натянутым бумажным платочком. Если вы используете нестойкую помаду, отделите один слой бумажного платочка и припудрите губы через него. Пудра крепко зафиксирует помаду на губах.
Нанесите второй слой помады довольно густо и слегка не доходя до границы губ, чтобы помада имела меньше возможностей размазаться.
Очень часто девушки, попробовав красную помаду, так в нее влюбляются, что забывают о многообразии цветов, которое предлагает индустрия красоты. Не отказывайте себе в удовольствии попробовать и темную винную помаду. Она придает лицу совершенной иной характер и настроение.
СУПЕРГУБЫ
РАСТУШЕВАННЫЙ КОНТУР
Яркие губы с нарочито смазанным контуром создают очень чувственный эффект зацелованных губ. Лучше всего они смотрятся в винных оттенках. Нанесите помаду, не доходя до естественного контура губ 1 мм. Слегка растушуйте контур ватной палочкой, немного выходя за пределы естественного контура. При необходимости нанесите блеск.
ГЛИТТЕР
Это макияж губ с приставкой wow!, а занимает он всего несколько минут.
Окрасьте губы помадой. Слегка запрокиньте голову и небольшими порциями набивайте глиттер подходящего оттенка на губы, выдерживая четкий контур. Набивайте блестки до тех пор, пока они полностью не покроют губы. Чтобы блестки не осыпались на подбородок и не испортили тон, приклейте одноразовый защитный патч под нижнюю губу.
ГРАДИЕНТ
Используйте сразу несколько оттенков помад, чтобы сделать губы центром внимания. Например, окрасьте их темной помадой, а в центр нанесите светлую (в данном случае холодного розового оттенка).
Губы будут казаться более объемными, а макияж привлекать внимание мягким градиентом цвета.
«Макияж», Лена Крыгина, издательство «Эксмо», 2017 г.
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