Красная помада привлекает внимание к губам и делает их главным акцентом в макияже. Нет такого слова в русском языке, которым можно было бы передать то чувство, когда на твоих губах яркая красная помада. Она украшает абсолютно всех женщин на планете. Не отказывайте себе в этом удовольствии — накрасьте губы красной помадой прямо сейчас!

Это определенно больше, чем просто помада, а красный — больше, чем просто цвет. Это страсть, власть и сексуальность в одном флаконе. Для меня красная помада — это некий способ защиты. С ней я чувствую себя в безопасности и на 100% уверенной в себе.

Консилером в тон кожи дополнительно выровняйте контур губ. Используйте для этого плоскую кисть. Помните, что в макияже, где центральным звеном являются губы, должны быть накрашены не только они. Важно учесть несколько нюансов, чтобы яркие губы не навредили вашему гармоничному образу.