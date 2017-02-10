Батл: скрабы для губ M.A.С. и Dior

Сахарные уста обещают нам два новых скраба. Оба на основе искомого рафинада, оба после отшелушивания организуют питание. Разнится технология нанесения: новинка в серии Backstage Pro, средство Dior буквально за секунду тает на губах, превращаясь в бальзам с едва заметными розовыми пигментами. А вот Lip Scrubtious M.A.C. нужно тщательно смывать. В свою пользу он может заявить о демократии и свободе выбора: скраб издан в пяти цветах и вкусах — от собственно тростникового сахара до маракуйи.

Текст: Алла Шарандина