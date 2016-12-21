Накануне новогодних вечеринок и корпоративов «Собака.ru» выяснила, куда нужно идти за всем сразу. Представляем наш гид по местам, где над скоростными укладками, мейкапом и маникюром трудятся лучшие шестирукие Шивы Петербурга.
5 салонов Петербурга, где делают макияж, прическу и маникюр одновременно
Дом красоты Carita
Первопроходец в локальном бьюти-спринте: сеансы одновременной игры дают в Петербурге с момента открытия первого Дома красоты на Суворовском в 1998 году. В новом салоне, который открылся осенью в атриуме Гранд Отеля Европа, для мультиобслуживания отвели отдельный кабинет с маникюрным столиком, педикюрным креслом и косметологической кушеткой. Находиться сразу трем мастерам здесь обычно не приходится — многие сотрудники совмещают таланты. Например, жонглирующий кисточками, шампунями Kerastase и флюидами красоты Carita Александр Рязанов един в лицах стилиста по волосам, имиджмейкера и визажиста. Человека-оркестра ценят звезда сериалов НТВ Екатерина Суворова, актриса Анна Ардова и героиня нашей съемки продюсер и руководитель Международного фестиваля балета Dance Open Екатерина Галанова.
Гранд Отель Европа, Михайловская улица 1/7
Екатерина Галанова
Основатель Международного фестиваля балета Dance Open
«За один день я переживаю море разных эмоций: настроение может меняться, но от этого я не перестаю быть собой. То же и с внешностью: я экспериментирую, ищу, открываю что-то новое, но какими бы ни были эти изменения, мне должно быть с ними комфортно. Если стилист видит и чувствует клиента, то он настоящий мастер. Я предпочитаю Carita — там работают не просто мастера, а художники. Но с удовольствием бываю и в других салонах. Не скрою, я перфекционист и предъявляю высокие требования не только ко всему, что делаю в жизни, но и к своей внешности. Сказывается еще и балетная привычка. Несмотря на жесткий график репетиций, постоянные переезды, фактическое отсутствие времени, потерю багажа, отключение горячей воды — любой форс-мажор, на сцене я обязана выглядеть безупречно. Образ работает на главное — на то, что хочешь сказать со сцены. И у этого правила нет исключений. Прическа, мейкап, состояние кожи, маникюр должны быть идеальны. И на все это на самом деле я трачу очень мало времени. Справляюсь за один визит в профессиональный салон. Или, если совсем цейтнот, сама. Я умею — спасибо театральному опыту. Мир сегодня движется с такой скоростью, что мало у кого есть пять лишних часов, чтобы полировать ногти. Тем более что время — это самое ценное, что у нас есть».
Салон Botanic Beauty
Как-то издатель, писатель и кулинарный блогер Ника Белоцерковская, садясь в «Сапсан» из Москвы в Петербург, бросила клич подписчикам своего инстаграма в #родномболоте: за час до презентации в «Буквоеде» на Невском проспекте нужно было помочь автору книги «Все под елку» подготовиться к автограф-сессии. Из #родногоболота последовали комментарии: «Позвоните нам, договоримся о цене», «Если совпадем по времени, приезжайте». И только идеолог салона Botanic Beauty Кирилл Кострюков нашелся с единственно правильным ответом, написав: «Жду!». За один час пятнадцать минут команда Кострюкова, развив скорость до первой космической, выполнила целительный уход за волосами Philip Martin's, укладку, маникюр La Ric, сенсационный уход за лицом Purilux и макияж минеральной косметикой Colorescience. Результат: бесчисленное количество селфи, которое поклонники Белоники сделали со своим гуру в тот вечер. Кострюков умоляет своих постоянных клиентов — костюмера Надежду Васильеву или галериста Анну Нову — предупреждать хотя бы за сутки о том, что ему снова придется вылететь в космос.
Жуковского ул., 47
Студия Beauty to Go
Логично, что реактивную скорость демонстрируют в салоне, само название которого спешит убежать. Процедуру в шесть рук — маникюр, укладка и мейкап — проводят прямо в парикмахерском кресле у зеркала за рекордные 35 минут. Визажист Анастасия Завьялова за это время успевает выровнять тон, нарисовать аккуратные яркие губы и сделать акцент на бровях. Стилист по волосам Воскеат Волкова — либо заплести сложную косу, либо накрутить локоны с объемом у корней. Бьюти-хак: достичь такого можно без долгой просушки с муссом Tigi Bed Head, одним только незаметным гофре. Побочка у спиди-опыта такая: сидя с закрытыми глазами и откинутой головой клиент с трудом попадает в лампу для сушки рукой, поэтому мастер маникюра Наталья Серебрякова открепляет светодиодную крышку и охотится ею за свежепокрашенными гель-лаком Essie пальцами сама. Созерцанием интерьеров авторства архитектора павильонов «Новой Голландии» Сергея Букина и глотком шампанского в такой позиции тоже не насладишься. А им тут угощают каждые выходные с восьми утра до полуночи, что не понаслышке известно нашему бьюти-редактору и трэвел-блогеру @alenawesome.
Итальянская ул., 5
Салон Hair by Irina Anderson
С этого года салон Ирины Андер сон разделился на два, пустив побег в «Доме со львами». Теперь дверь в парикмахерский зал ведет из шика, блеска и красоты спа-зоны отеля Four Seasons. Такого же «царского кабинета» одновременных процедур, который закрывается для випов в студии Hair by Irina Anderson на Владимирском проспекте, здесь нет, но с другой стороны, в Four Seasons каждая персона — суперважная. К заявлениям залетных селебритис от Настасьи Кински до Германа Грефа «Есть пять минут, сделайте красиво» Ирина относится невозмутимо. Пять так пять. У нее наработаны собственные ноу-хау, которые позволяют соорудить за это время телегеничную во всех ракурсах прическу. В процессе Андерсон помогают парикмахеры салона — они фиксируют отдельные пряди, на полтакта предугадывая ее движения. Неделю назад это так впечатлило иорданскую телеведущую Олу Аль-Фарес, что она забыла о своем титуле амбассадора L’Oreal на Ближнем Востоке и по зволила Ирине сделать уход и укладку средствами конкурента — Oribe Gold Lust. Только не рассказывайте это трем миллионам фолловеров восточной дивы.
Владимирский пр., 3
Сеть Prestige
Команда салонов недавно запустила целую кампанию под названием «Beauty-Конструктор». Это значит, что кубик Рубика из трех разных услуг посетитель может собрать сам, комбинируя маникюр с массажем головы и мейкапом или укладку с наращиванием ресниц и педикюром. Пожалуй, единственная процедура, которую исключили из игры, — испанский хиромассаж. Только потому, что мастер во время ее исполнения вынужден перемещаться, а значит, мешать коллегам. Кстати, о перемещениях: сотрудники Prestige мобильны, как диснеевский Вжик, так что собрать команду-ураган можно за пять минут — именно за это время можно добраться от салона на Барочной улице до побратима на Крестовском проспекте.
Барочная ул., 10
Текст: Алла Шарандина
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