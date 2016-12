5 салонов Петербурга, где делают макияж, прическу и маникюр одновременно

Салон Hair by Irina Anderson

С этого года салон Ирины Андер сон разделился на два, пустив побег в «Доме со львами». Теперь дверь в парикмахерский зал ведет из шика, блеска и красоты спа-зоны отеля Four Seasons. Такого же «царского кабинета» одновременных процедур, который закрывается для випов в студии Hair by Irina Anderson на Владимирском проспекте, здесь нет, но с другой стороны, в Four Seasons каждая персона — суперважная. К заявлениям залетных селебритис от Настасьи Кински до Германа Грефа «Есть пять минут, сделайте красиво» Ирина относится невозмутимо. Пять так пять. У нее наработаны собственные ноу-хау, которые позволяют соорудить за это время телегеничную во всех ракурсах прическу. В процессе Андерсон помогают парикмахеры салона — они фиксируют отдельные пряди, на полтакта предугадывая ее движения. Неделю назад это так впечатлило иорданскую телеведущую Олу Аль-Фарес, что она забыла о своем титуле амбассадора L’Oreal на Ближнем Востоке и по зволила Ирине сделать уход и укладку средствами конкурента — Oribe Gold Lust. Только не рассказывайте это трем миллионам фолловеров восточной дивы.

Владимирский пр., 3