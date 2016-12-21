5 салонов Петербурга, где делают макияж, прическу и маникюр одновременно

Основатель Международного фестиваля балета Dance Open

«За один день я переживаю море разных эмоций: настроение может меняться, но от этого я не перестаю быть собой. То же и с внешностью: я экспериментирую, ищу, открываю что-то новое, но какими бы ни были эти изменения, мне должно быть с ними комфортно. Если стилист видит и чувствует клиента, то он настоящий мастер. Я предпочитаю Carita — там работают не просто мастера, а художники. Но с удовольствием бываю и в других салонах. Не скрою, я перфекционист и предъявляю высокие требования не только ко всему, что делаю в жизни, но и к своей внешности. Сказывается еще и балетная привычка. Несмотря на жесткий график репетиций, постоянные переезды, фактическое отсутствие времени, потерю багажа, отключение горячей воды — любой форс-мажор, на сцене я обязана выглядеть безупречно. Образ работает на главное — на то, что хочешь сказать со сцены. И у этого правила нет исключений. Прическа, мейкап, состояние кожи, маникюр должны быть идеальны. И на все это на самом деле я трачу очень мало времени. Справляюсь за один визит в профессиональный салон. Или, если совсем цейтнот, сама. Я умею — спасибо театральному опыту. Мир сегодня движется с такой скоростью, что мало у кого есть пять лишних часов, чтобы полировать ногти. Тем более что время — это самое ценное, что у нас есть».